En los últimos meses, la utilización del plástico de la SUBE bajó considerablemente por otros métodos de pago que permiten al usuario del transporte público pagar con billeteras virtuales o tarjetas de crédito y débito por métodos más actualizados como QR o NFC. Muchos optaron por estas nuevas opciones, ya que las empresas compartieron distintas promociones en sus primeros meses de lanzamiento, sin embargo, ¿qué medio de pago conviene utilizar para cuidar el bolsillo en mayo del 2026? En febrero pasado se registró un 21,3% de derrumbe en la utilización de la SUBE con respecto a febrero del 2025, alcanzando su peor registro histórico, según el Banco Central (BCRA). No obstante, los usuarios del transporte público argentino deben saber que mayo es un punto de quiebre, ya que bajaron brutalmente las ofertas promocionales de los bancos y billeteras virtuales. En este marco, el mecanismo que volvió a florecer es el de Red SUBE. Conviene utilizar la Tarjeta SUBE porque mantiene el sistema de descuentos entre 50% y el 75% o la cuenta asociada en la app SUBE. La Red SUBE ofrece descuentos quienes realizan una o más combinaciones en medios de transporte público, es decir: Cabe destacar que estas combinaciones se deben realizar en un lapso de 2 horas. Otro dato es importante que podrán disfrutar de este descuento: