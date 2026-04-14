Abril llegó con nuevos aumentos en el transporte público del AMBA. Desde el miércoles 1°, los colectivos, subtes y peajes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano aplicaron incrementos cercanos al 5%, en línea con el esquema de actualización mensual vigente. En el mismo sentido, también subió el monto de la multa a los pasajeros a los que se les haya detectado que no pagaron su pasaje, ya sea con la SUBE o de otra manera. De cuánto es. La multa por evadir el pago o no contar con SUBE es de 10 veces el valor del boleto mínimo, por lo que alcanza los $2800 en trenes. A fines del año pasado, el Gobierno de la Ciudad dio marcha atrás con el esquema tarifario original para el subte y adoptó el mismo mecanismo que para los colectivos: IPC más 2% mensual. Eso llevó la tarifa a $ 1363 en marzo y a $ 1414 en abril. El sistema también contempla descuentos para usuarios frecuentes. A partir del viaje número 21 del mes, la tarifa empieza a bajar automáticamente: 20% de descuento entre los viajes 21 y 30, 30% entre el 31 y el 40, y 40% a partir del viaje 41, siempre que se use el mismo medio de pago. Para quienes paguen con SUBE sin registrar, la tarifa asciende a $ 2248,26, prácticamente el doble. También es posible pagar con tarjeta de crédito, débito o NFC, y acceder a descuentos y promociones bancarias que en algunos casos llegan al 100%. En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de las 31 líneas de colectivos que circulan íntegramente en territorio porteño suben un 4,9%. El mecanismo de cálculo combina el IPC del INDEC más un adicional del 2% sobre la tarifa anterior. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores son: Para registrar la tarjeta SUBE, sigue estos pasos: