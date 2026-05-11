La movilidad urbana en Argentina suma un hito inédito. Antes de que termine el año, se pondrá en marcha un nuevo tramo ferroviario que unirá el aeropuerto con el centro de la ciudad y con los principales puntos del área metropolitana, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad regional. El recorrido completo entre la terminal aérea y el microcentro demandará unos 20 minutos, según estimaciones oficiales. El objetivo es claro: facilitar el acceso de quienes vuelan, optimizar los traslados diarios y ofrecer una alternativa moderna tanto para turistas como para usuarios frecuentes. El Metrotranvía de Mendoza, es un sistema eléctrico que inició su funcionamiento hace más de 15 años, conectando zonas clave de Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y la Ciudad. Con la expansión planeada para octubre, la red alcanzará una longitud de 35 kilómetros, casi duplicando su traza actual. El destino final en el centro será la Estación Mendoza, situada en la calle Belgrano entre Las Heras y Juan B. Justo. Desde este punto, los pasajeros podrán hacer combinaciones con los diferentes ramales del sistema metropolitano. El desarrollo hacia el aeropuerto presenta un progreso aproximado del 70% e incluye: La red se estructura en cuatro etapas y alcanzará unos 35 kilómetros totales, combinando tramos ya operativos con extensiones actualmente en obra. El Metrotranvía unirá Güemes–Aeropuerto con el microcentro mendocino y los principales departamentos del Gran Mendoza. El trazado incluye paradas clave como Estación Mendoza, Godoy Cruz, Luzuriaga, Gutiérrez, Benegas, Carrodilla y Panquehua, además de estaciones intermedias en Las Heras y Maipú. El proyecto cuenta con una inversión que supera los 170 millones de dólares, abarcando la obra civil, la infraestructura eléctrica y la renovación del material rodante, financiado a nivel provincial. Asimismo, Mendoza recibirá nuevas formaciones de San Diego, lo que facilitará una mejora en la frecuencia del servicio y responderá adecuadamente al incremento de la demanda. En primer lugar, el modelo ya suscita interés en otras provincias: Rosario comenzó estudios para implementar un sistema ferroviario urbano basado en el esquema de Mendoza. Con esta obra, Mendoza se posiciona como la primera ciudad argentina con un tranvía moderno que conecta de manera directa el aeropuerto con todo el Gran Mendoza. En la región, solo San Pablo posee un sistema análogo. Asimismo, la provincia avanza en la construcción de un tren de cercanías de 34 kilómetros que vinculará el este del área metropolitana con la capital, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses. La integración del Metrotranvía con el aeropuerto no solo transforma la movilidad en Mendoza, también busca impulsar el turismo en la región. El Gobierno provincial asegura que el objetivo es ofrecer un servicio accesible, sostenible y competitivo frente al auto particular. Cabe destacar que se espera que el sistema llegue al aeropuerto en 2027.