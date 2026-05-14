Benjamín Solari Parravicini, el pintor porteño conocido como el “Nostradamus argentino”, dejó una serie de advertencias antes de morir, las cuales sus seguidores relacionan directamente con el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en la actualidad. Tras los ataques de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes el 21 de junio de 2025, se viralizó una antigua predicción del artista que habría anticipado una guerra nuclear en Medio Oriente. Una de sus psicografías más citadas en este contexto advierte: “El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. El hombre se mirará al espejo y querrá morir”. Otra sentencia: “Oriente sangra, su sangre sangrará a Occidente. Será en el fuego”. Pedro Romaniuk, quien se consideraba el último discípulo de Parravicini, relató en una entrevista de 2008 que su maestro le transmitió una visión en la década del 70 que no llegó a plasmarse en ninguna psicografía escrita. En ese relato, Romaniuk afirmó que cuando Norteamérica ataque Irán, Corea y Siria atacarían a Estados Unidos, y que la radioactividad no pasaría al hemisferio sur, por lo que los países de América del Sur le darían agua y comida al norte. Entre las predicciones que sus seguidores consideran ya cumplidas figuran: La figura de Parravicini recobró fuerza mediática en Argentina, donde el temor a un conflicto nuclear generó debates sobre migración y el posible papel de América del Sur como refugio en un escenario de colapso global. Romaniuk aseguraba haber recibido directamente de Parravicini la advertencia de que América Latina, especialmente el Cono Sur, se convertiría en refugio de la humanidad tras el conflicto. Sin embargo, expertos señalan que muchas de las psicografías de Parravicini son abiertas a múltiples interpretaciones y no pueden considerarse evidencia de predicciones cumplidas. Sus textos suelen ser simbólicos y ambiguos, lo que permite adaptarlos a distintos contextos históricos. En este contexto, la obra de Parravicini sigue siendo uno de los fenómenos culturales argentinos de mayor circulación global cada vez que el mundo se acerca a un punto de quiebre.