Tras meses en obras, reabre una importante estación de subte de la Ciudad. Foto: Shutterstock

Desde este lunes 12 de enero, la Línea A de subte modifica su esquema habitual como parte del plan de renovación que impulsa la Ciudad para modernizar estaciones clave de la red.

El cronograma combina reaperturas y cierres temporales, con el objetivo de avanzar con obras profundas sin suspender el servicio en toda la traza.

Las intervenciones están a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y forman parte del Plan de Renovación Integral, que prevé mejoras estructurales, mayor accesibilidad y una actualización general de la infraestructura en distintas líneas.

Línea A: ¿cuál es la estación que vuelve a funcionar?

Desde este lunes, la estación Loria vuelve a operar con normalidad tras permanecer cerrada durante tres meses por trabajos de puesta en valor. La parada fue sometida a una renovación completa, orientada a mejorar tanto la circulación como las condiciones de espera para los pasajeros.

Las tareas incluyeron impermeabilización, pintura integral, recambio de pisos, nueva iluminación LED y actualización de la señalética. Además, se incorporaron elementos de accesibilidad, como señalización en braille en pasamanos y pórticos, junto con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes .

El esquema de cierres y reaperturas continuará en los próximos meses, a medida que avancen las obras previstas en la red.

Según informaron desde SBASE, las mejoras también alcanzaron los accesos y las galerías de escaleras, con una reorganización de los espacios y refuerzo de la iluminación para optimizar la seguridad y la visibilidad.

Subte: qué estación cierra desde hoy, 12 de enero

En simultáneo con la reapertura de Loria, la estación Piedras deja de prestar servicio a partir de este lunes por un plazo estimado de al menos tres meses. El cierre responde a la continuidad del plan de modernización de la red de subtes.

En este caso, los trabajos requieren un abordaje especial, ya que la estación cuenta con protección patrimonial . Las obras incluyen la reposición de más de 85.000 piezas de cerámica, con el objetivo de restaurar su fisonomía original y preservar su valor histórico.

El Plan de Renovación Integral avanza de manera escalonada sobre distintas líneas del Subte. Actualmente, hay estaciones cerradas y otras que ya finalizaron sus trabajos.

Estaciones cerradas por obras

Línea A: Piedras, Congreso.

Línea B: Uruguay, Malabia.

Línea D: Plaza Italia, Agüero.

Estaciones ya renovadas

Línea A: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte, Río de Janeiro.

Línea B: Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel.

Línea C: San Martín.

Línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz, Palermo

Línea E: Jujuy.

Desde la empresa concesionaria indicaron que el esquema de cierres y reaperturas continuará en los próximos meses, a medida que avancen las obras previstas en la red. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar y planificar recorridos alternativos cuando sea necesario.