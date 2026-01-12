En esta noticia
Desde este lunes 12 de enero, la Línea A de subte modifica su esquema habitual como parte del plan de renovación que impulsa la Ciudad para modernizar estaciones clave de la red.
El cronograma combina reaperturas y cierres temporales, con el objetivo de avanzar con obras profundas sin suspender el servicio en toda la traza.
Las intervenciones están a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y forman parte del Plan de Renovación Integral, que prevé mejoras estructurales, mayor accesibilidad y una actualización general de la infraestructura en distintas líneas.
Línea A: ¿cuál es la estación que vuelve a funcionar?
Desde este lunes, la estación Loria vuelve a operar con normalidad tras permanecer cerrada durante tres meses por trabajos de puesta en valor. La parada fue sometida a una renovación completa, orientada a mejorar tanto la circulación como las condiciones de espera para los pasajeros.
Las tareas incluyeron impermeabilización, pintura integral, recambio de pisos, nueva iluminación LED y actualización de la señalética. Además, se incorporaron elementos de accesibilidad, como señalización en braille en pasamanos y pórticos, junto con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes.
Según informaron desde SBASE, las mejoras también alcanzaron los accesos y las galerías de escaleras, con una reorganización de los espacios y refuerzo de la iluminación para optimizar la seguridad y la visibilidad.
Subte: qué estación cierra desde hoy, 12 de enero
En simultáneo con la reapertura de Loria, la estación Piedras deja de prestar servicio a partir de este lunes por un plazo estimado de al menos tres meses. El cierre responde a la continuidad del plan de modernización de la red de subtes.
En este caso, los trabajos requieren un abordaje especial, ya que la estación cuenta con protección patrimonial. Las obras incluyen la reposición de más de 85.000 piezas de cerámica, con el objetivo de restaurar su fisonomía original y preservar su valor histórico.
El Plan de Renovación Integral avanza de manera escalonada sobre distintas líneas del Subte. Actualmente, hay estaciones cerradas y otras que ya finalizaron sus trabajos.
Estaciones cerradas por obras
- Línea A: Piedras, Congreso.
- Línea B: Uruguay, Malabia.
- Línea D: Plaza Italia, Agüero.
Estaciones ya renovadas
- Línea A: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte, Río de Janeiro.
- Línea B: Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel.
- Línea C: San Martín.
- Línea D: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz, Palermo
- Línea E: Jujuy.
Desde la empresa concesionaria indicaron que el esquema de cierres y reaperturas continuará en los próximos meses, a medida que avancen las obras previstas en la red. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar y planificar recorridos alternativos cuando sea necesario.