ElEuro y dólar cotiza a 1.1525 USD este jueves, 13 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,01% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al dólar retrocedió -0,29%, mientras que en el último año registra un leve avance de 0,1%, indicando una evolución mayormente estable con fluctuaciones moderadas.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en relación con los días pasados. Este descenso se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una pérdida de valor en comparación con las monedas locales.

El análisis de esta tendencia sugiere que el mercado está respondiendo a factores económicos internos que podrían estar afectando la demanda de dólares. Esta situación podría tener implicaciones en las políticas económicas si la tendencia persiste.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar es del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.45%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.