Perder la tarjeta SUBE o que deje de funcionar es una situación común, con solución. El sistema permite recuperar el saldo y seguir viajando sin mayores complicaciones, siempre que la tarjeta esté registrada a nombre del usuario. Ese es el punto clave, si la tarjeta no estaba asociada al DNI antes del problema, no será posible recuperar el dinero cargado. El trámite es sencillo y se puede hacer en pocos minutos: Hay que ingresar a la cuenta en la plataforma oficial Mi SUBE con DNI y clave. Desde allí se puede denunciar pérdida, robo o rotura. También está la opción telefónica (0800-999-7823) o de forma presencial en un centro de atención. Una vez que se tenga una nueva SUBE, es necesario registrarla con la misma cuenta en la que estaba asociada la anterior, ya sea desde la web o la app. El sistema enviará un correo electrónico con el dinero disponible al momento de la baja. El proceso puede tardar hasta 72 horas hábiles. Para acreditarlo, se debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o utilizar la app si el celular tiene tecnología NFC. En caso de contar con Tarifa Social, el descuento se vuelve a aplicar automáticamente al registrar y validar la nueva tarjeta. Además, la SUBE Digital funciona por separado, con un saldo independiente. Tras los últimos aumentos, el boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires ronda los $ 873,37 con tarjeta registrada. En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa arranca en $ 715,26 y varía según la distancia. Con Tarifa Social, estos valores se reducen. En este contexto, tener la tarjeta registrada no solo facilita los trámites, sino que evita perder el dinero ante cualquier imprevisto.