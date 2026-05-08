El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó un nuevo aumento en la Tarjeta Alimentar. La prestación alimentaria liquidada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una actualización de 38% que acompañará el incremento por movilidad en el haber. El bono puede ser cobrado por los beneficiarios de la asignación con hijos de hasta 17 años, así también como otros grupos como titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y prestatarios de la Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos. La medida tiene como principal objetivo garantizar el acceso a la canasta básica para las familias. ANSES aplicará una suba de 3,38% en el marco de la fórmula de movilidad para los beneficiarios de la asignación. De esta manera, el valor bruto de la prestación escalará hasta los $ 141.286, mientras que quienes tengan hijos con discapacidad cobrarán $ 460.045. Cabe mencionar que mes a mes el organismo previsional aplica una retención de 20% con el objetivo de garantizar las obligaciones sanitarias y educativas. De esta manera, el haber depositado en las cuentas bancarias será de $ 113.028,80 por cada hijo, mientras que los $ 28.257,20 restantes quedarán retenidos. En caso de la AUH por discapacidad, el pago neto será de $ 368.036. El organismo previsional publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de la asignación: