El SMN indicó que se avecina un frente de tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el avance de un frente de tormentas para este jueves 13 de agosto con condiciones climáticas adversas en diferentes zonas del país.

Según el informe oficial emitido por el SMN, varias provincias experimentarán tormentas intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

El avance de las tormentas será en estas provincias

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes atravesarán condiciones meteorológicas de extrema adversidad por la llegada de un diluvio que se mantendrá durante todo el jueves 13 de agosto y que podría extenderse hacía el fin de semana.

Las precipitaciones podrían extenderse.

Por su parte, la centralidad de las tormentas tendrá lugar en las capitales de las provincias mencionadas. Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada e irán en aumento durante el mediodía.

Se esperan ráfagas de viento, tormenta eléctrica y granizo

Las tormentas que arribarán a la zona del NEA y Litoral argentino estarán acompañadas de actividad eléctrica constante, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h , lluvias abundantes en cortos períodos y la posible caída de granizo en las zonas afectadas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Jueves 13 : máxima de 12°C y mínima de 8°C con cielo nublado por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo nublado por la noche.

Viernes 14 : máxima de 14°C y mínima de 8°C con cielo nublado durante toda la jornada.

Sábado 15: máxima de 16°C y mínima de 1°C con cielo nublado durante toda la jornada.

En tanto, para las próximas jornadas, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico debido a posibles modificaciones en el pronóstico y la llegada de tormentas.

Las recomendaciones del SMN ante las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional indica que cuando se presentan tormentas bajo una alerta amarilla, es recomendable tomar las siguientes precauciones: