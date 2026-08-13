La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en México es de 17.06 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.07 pesos y un mínimo de 17.03 pesos.

La cotización del Dólar mostró una caída reciente: en la última semana retrocedió -0.96% y en el último año acumula -7.59%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una marcada tendencia a la baja, apenas interrumpida por dos repuntes breves, cerrando el período con tono débil.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.06%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.45%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados. En los últimos tres días, el dato de -1 ha sido positivo, lo que indica que el valor de la moneda ha ido en aumento de manera consistente.

Esta subida en la cotización refleja un mayor interés en la divisa estadounidense, lo que podría estar relacionado con factores económicos tanto locales como internacionales. La tendencia positiva sugiere un clima de confianza en la economía y la inversión en Dólar.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.