Alrededor del mundo existen construcciones que impactan por sus dimensiones y llevan la ingeniería al límite. Una de ellas es la Torre de Yeda (Jeddah Tower), en Arabia Saudita, que ya superó los 470 metros de altura y continúa en construcción.

El proyecto apunta a superar el kilómetro de altura y destronar al Burj Khalifa de Dubái como el rascacielos más alto del mundo.

Torre de Yeda: cuánto medirá y dónde se construye

La Torre de Yeda se construye en el norte de Yeda, Arabia Saudita, junto al mar Rojo. Según la última actualización incluida en la información del proyecto, alcanzó los 474 metros de altura y llegó al piso 118.

La estructura tendrá más de 1000 metros y 157 plantas previstas. Si alcanza esa altura, superará al Burj Khalifa, que mide 828 metros y actualmente conserva el récord mundial.

La obra se reanudó en enero de 2025, después de permanecer paralizada durante varios años. Su finalización está prevista para fines de 2028, aunque el cronograma puede cambiar a medida que avancen los trabajos.

Torre de Yeda (Jeddah Tower) thorntontomasetti.com

Cómo será la megaconstrucción de Arabia Saudita

Diseñada por Adrian Smith y Gordon Gill, con ingeniería estructural de Thornton Tomasetti, la torre tendrá una forma de tres patas que se estrecha hacia la parte superior. Este diseño busca mejorar su respuesta frente a los fuertes vientos y optimizar la eficiencia estructural a gran altura.

La construcción utiliza principalmente hormigón, con una estructura conectada para distribuir las cargas del viento y el peso del edificio. La cimentación incluye una losa de hormigón de cinco metros de espesor, apoyada sobre 270 pilotes perforados de hasta 105 metros de profundidad.

El proyecto contempla una superficie de aproximadamente 530.000 metros cuadrados y un costo de construcción estimado inicialmente en US$ 1.200 millones. El contrato para completar la obra, adjudicado en 2024, se estima en unos US$ 2.100 millones.

Torre de Yeda (Jeddah Tower) thorntontomasetti

Qué tendrá la torre más alta del mundo

La Torre de Yeda combinará espacios residenciales, hoteleros, comerciales y de oficinas. Entre sus instalaciones previstas se encuentran:

Un hotel Four Seasons con 182 habitaciones.

97 residencias de marca.

325 apartamentos.

Más de 14.000 metros cuadrados de oficinas.

Una plataforma de observación en el piso 157, con sectores interiores y exteriores.

El edificio formará parte de Kingdom City, un desarrollo urbano que incluirá viviendas, oficinas y espacios comerciales. La primera fase de infraestructura contempla carreteras, servicios públicos y un sistema de refrigeración centralizada.

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Cuándo estará terminada la Torre de Yeda

La fecha de finalización prevista es fines de 2028. La construcción avanzó con mayor ritmo desde su reanudación: la información del proyecto señala que más de 6000 trabajadores participan diariamente y que los equipos pueden completar una planta principal en aproximadamente cinco días.

Si se concreta según lo previsto, la Torre de Yeda superará los 1000 metros y se convertirá en el primer edificio en alcanzar esa altura, por encima del Burj Khalifa de Dubái.