La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, su paso por Misiones y su posterior llegada a Estados Unidos abrieron un nuevo frente de conflicto político y diplomático para el gobierno de Javier Milei. Después de negar inicialmente que el senador brasileño hubiera ingresado al país, Migraciones confirmó que había pasado por la Argentina junto con su familia y que había partido desde Puerto Iguazú en un avión privado. La sucesión de desmentidas, confirmaciones y pronunciamientos políticos dejó interrogantes sobre la actuación de los organismos nacionales.

Mientras el dirigente brasileño agradeció a Milei por su “valentía, su sentido de la Justicia y de la legalidad”, la Casa Rosada todavía no explicó qué participación tuvo en el operativo.

En el Congreso, distintos bloques opositores impulsan iniciativas para que los funcionarios involucrados en el control migratorio, la seguridad aeroportuaria y las relaciones exteriores den explicaciones.

El objetivo es determinar qué sabían las autoridades, qué controles se realizaron y si existió alguna intervención para facilitar el viaje.

Flávio Bolsonaro: a quiénes quiere interpelar la oposición

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados resolvió pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller, Pablo Quirno . La iniciativa apunta a que los tres funcionarios concurran al recinto para explicar las circunstancias del ingreso de Bolsonaro a la Argentina y su posterior partida hacia Estados Unidos.

El planteo incluye pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo responda las consultas de los distintos bloques. Además, los legisladores peronistas quieren conocer si hubo comunicaciones entre funcionarios argentinos y autoridades brasileñas, y si el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo algún papel en la operación. También impulsarán gestiones vinculadas con la relación bilateral y reclamarán que el Gobierno reconozca públicamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje.

La oposición quiere saber si el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo algún papel en la operación. Archivo el cronista

Por otra parte, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, presentó un proyecto para interpelar a Quirno con un cuestionario de 91 preguntas.

El legislador sostuvo que el canciller debe explicar si el Estado argentino colaboró con la salida del senador brasileño. “La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, afirmó al cuestionar el episodio.

Las preguntas sobre Migraciones, el avión y Santiago Caputo

El proyecto de Juliano pide precisar con qué documentación ingresó Bolsonaro por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y si se consultaron las bases de alertas y restricciones disponibles en el control fronterizo. También solicita que se identifiquen los funcionarios que intervinieron y que se informe si hubo instrucciones previas o comunicaciones de superiores relacionadas con el ingreso del brasileño.

Otro de los ejes es el vuelo privado operado por Baires Fly S.A., que utilizó un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW. El diputado pide conocer qué organismos y autoridades intervinieron en el despacho de la aeronave, cuándo se presentó el plan de vuelo, quién aprobó la lista de pasajeros y cuál fue el destino declarado. También pregunta por qué las autoridades no retuvieron el avión ni demoraron su despegue mientras se verificaba la situación judicial del pasajero.

La eventual participación de Santiago Caputo también aparece entre los puntos que el proyecto busca esclarecer. Juliano pregunta si el asesor presidencial estuvo en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú durante las horas previas al despegue y, en caso afirmativo, cómo llegó a la ciudad, quién pagó sus traslados y con qué funcionarios de los organismos presentes interactuó.

La relación con Brasil, otro eje del reclamo

El cuestionario también apunta a establecer cuándo el jefe de Gabinete, la ministra de Seguridad y el Presidente tomaron conocimiento del ingreso y la posterior salida de Bolsonaro, y quién transmitió esa información. A su vez, reclama detalles sobre las eventuales consultas realizadas a la Cancillería brasileña y sobre los motivos por los que la comunicación oficial que confirmó el paso del senador por la Argentina se difundió después del despegue.

Los pedidos no se limitan a Unión por la Patria y Provincias Unidas. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y el socialista Esteban Paulón también presentaron iniciativas en la misma línea. Para que las interpelaciones se concreten, la oposición deberá reunir los votos necesarios en la Cámara baja.

El episodio suma tensión a una relación bilateral ya atravesada por las diferencias entre Milei y Lula y por la falta de un embajador argentino en Brasilia. Mientras tanto, la oposición busca que el Congreso determine qué ocurrió durante el paso de Bolsonaro por la Argentina y qué intervención tuvieron, si la hubo, los funcionarios nacionales.