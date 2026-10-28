Cuántos puntos de la licencia se quitan por llevar a menores de 10 años en el asiento delantero.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas condiciones de seguridad que deben respetar los conductores al circular por calles y rutas. Una de ellas determina cómo deben viajar los niños dentro de un vehículo y qué medidas deben tomar los adultos para protegerlos.

No cumplir con estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas y en la quita de puntos de la Licencia Nacional de Conducir, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre los menores de 10 años

El artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece los requisitos que deben cumplir los ocupantes de un vehículo para circular de manera segura. La normativa dispone que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y utilizar los sistemas de retención infantil que correspondan.

Esta obligación busca reducir los riesgos para los niños durante los traslados y evitar que viajen en condiciones que puedan comprometer su seguridad ante una frenada brusca o un siniestro vial.

Las disposiciones se complementan con el Decreto 779/1995, que reglamenta la ley y establece las condiciones para el uso de los dispositivos de seguridad infantil.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre los menores de 10 años. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuántos puntos de la licencia quitan por llevar a un menor de 10 años adelante

Trasladar a un niño menor de 10 años en el asiento delantero incumple las condiciones de seguridad previstas por la normativa vial. En el marco del sistema de scoring, determinadas infracciones vinculadas con el traslado de menores pueden implicar la quita de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Además de la sanción sobre el puntaje, la infracción puede dar lugar a una multa económica. El monto depende de las unidades fijas establecidas por la normativa aplicable y de la jurisdicción en la que se constate la falta.

Qué sistema de retención infantil deben utilizar los menores

Según detalla el Ministerio de Salud, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero del automóvil y estar correctamente sujetos. Para reforzar su seguridad, se recomienda utilizar un sistema de retención infantil (SRI) adecuado a sus características.

La importancia de estas medidas se refleja en un dato que advierte el organismo: un choque a 50 kilómetros por hora, llevando en brazos a un niño de 20 kilos, equivale a caer con él desde un tercer piso.

El sistema de retención infantil debe elegirse de acuerdo con la edad, el peso y el tamaño del niño. Las recomendaciones contemplan distintas alternativas según cada etapa:

Los menores de 15 meses y de hasta 13 kilos deben viajar mirando hacia atrás, hasta alcanzar el peso o la altura máxima que permita el sistema de retención infantil.

Los mayores de 15 meses y de hasta 13 kilos deben utilizar el SRI orientado hacia adelante.

Los niños en edad escolar o que superen las dimensiones del sistema de retención infantil pueden utilizar el cinturón de seguridad, con un almohadón que permita adaptar el asiento a su cuerpo para lograr una sujeción correcta.

Estas medidas permiten mejorar la protección de los niños durante los traslados y reducir los riesgos ante un siniestro vial.