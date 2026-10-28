Menores ventas en EE.UU. mermaron los resultados de GCC, este mercado representa más del 70% de los ingresos totales.

Las acciones de Grupo Cementos Chihuahua (GCC) encabezaron las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la mañana del 28 de octubre, con una caída superior a 6%, luego de que la cementera reportara menores ingresos y una contracción de 41.5% en su utilidad neta durante el tercer trimestre de 2026, en resultados que quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

Los títulos de GCC retrocedieron 6.12%, a 172.18 pesos por acción (Ciudad de México 9:03 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. El descenso ocurrió en una jornada en la que el principal índice accionario mexicano perdía 1.1%.

La presión sobre las acciones de GCC se produjo después de que la compañía diera a conocer sus resultados trimestrales, que reflejaron un deterioro en la rentabilidad y un desempeño menor al esperado por el mercado.

La utilidad neta de la parte controladora cayó 41.5% anual, de MXN$101 millones a MXN$59.5 millones. Frente al segundo trimestre de 2026, el indicador registró una contracción de 20.5%.

Los ingresos de Grupo Cementos Chihuahua disminuyeron 1.2% anual, a MXN$433.1 millonesdurante el tercer trimestre. Sin embargo, en comparación con el periodo inmediato anterior, las ventas aumentaron 3.5%, según datos de SiBolsa.

“La compañía reportó de forma negativa como se esperaba, pero estimamos una implicación negativa para el precio de la acción al reportar por debajo de lo esperado”, señaló Alejandra Vargas, analista bursátil de BX+, en una nota.

GCC resiente las condiciones del mercado en EE.UU.

El desempeño de GCC estuvo condicionado por factores climáticos de corto plazo en EE.UU., que redujeron los volúmenes de concreto y generaron presión sobre los precios, explicó Vargas.

EE.UU. es el principal mercado de la cementera mexicana; los ingresos provenientes de ese país representaron 76% de sus ventas totales. Durante el tercer trimestre, las ventas en ese mercado disminuyeron 4.7%, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

En contraste, México mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 11.5% en las ventas, impulsado por mayores volúmenes de cemento y aumentos en los precios del cemento y el concreto.

“La demanda continuó favorecida por los segmentos de autoconstrucción e infraestructura, aunque los volúmenes de concreto disminuyeron 7.8% respecto al año anterior”, escribió la analista de BX+.

Pese a las presiones de corto plazo, GCC mantiene una perspectiva de demanda estable en sus mercados estratégicos y avanzó en la puesta en marcha de su nueva línea de producción en Odessa, Texas, agregó Vargas.

¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de GCC?

Pese a la caída de las acciones de GCC en la BMV, el consenso de analistas que sigue a la compañía mantiene una perspectiva de recuperación para sus títulos.

Las estimaciones recopiladas por Bloomberg apuntan a un precio objetivo promedio de MXN$260.5 por acción, lo que representa un potencial de apreciación de aproximadamente 42% frente al precio intradía de MXN$172.18 registrado el 28 de octubre.