El mapa del costo de la construcción: qué pesa más hoy, los materiales o la mano de obra

La fabricante de pinturas Sinteplast invertirá u$s 44 millones para ampliar su producción en la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La compañía, que cuenta con 13 plantas industriales, ya comenzó con las obras y estima que estarán terminadas dentro de dos años.

En la Argentina, destinará u$s 30 millones a ampliar la producción de pinturas para el hogar, la construcción y la industria.

Los fondos permitirán modernizar las instalaciones y mejorar los procesos de fabricación.

“En las demás ampliaciones, además de aumentar el volumen de producción, buscamos agilizar procesos y reducir tiempos para responder con mayor eficiencia a las necesidades del mercado”, explicó Marysol Rodríguez, directora de Sinteplast e integrante de la tercera generación de la familia, a El Cronista.

Sinteplast lanzó una pintura atérmica que reduce hasta 10° la temperatura en ambientes, ayudando a disminuir el consumo energético y los gastos en electricidad

Una nueva fábrica en Ezeiza

Sinteplast construye una planta de materiales para la construcción en Ezeiza, sobre un terreno de tres hectáreas. La obra demandará u$s 15 millones adicionales a los fondos previstos para las operaciones argentinas y su puesta en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2027.

La instalación estará destinada a fabricar productos cementicios y mezclas utilizadas en obra. Con la nueva fábrica, la compañía duplicará la capacidad de producción de esta categoría , que incorporó hace aproximadamente seis años y que viene registrando un crecimiento de las ventas de dos dígitos.

El proyecto había sido anunciado inicialmente con una inversión de u$s 12 millones. Sin embargo, Rodríguez confirmó que el presupuesto aumentó a u$s 15 millones, un incremento del 25% respecto del monto informado anteriormente.

Sinteplast invirtió $ 500 millones en una pintura que reduce el uso del aire acondicionado Fuente: Unsplash

“Hoy ya fabricamos estos productos, pero necesitamos más volumen”, había señalado en aquella oportunidad.

La nueva instalación permitirá atender una mayor demanda de materiales para la construcción. Si bien estará orientada principalmente al mercado local, la empresa también contempla abastecer a otros países donde ya comercializa estos artículos.

La categoría forma parte de la diversificación que Sinteplast llevó adelante durante los últimos años, cuando comenzó a incorporar productos más allá de las pinturas tradicionales. Entre ellos se encuentran materiales utilizados en distintas etapas de una obra y soluciones para reparaciones domésticas.

La expansión en América del Sur

La compañía invertirá u$s 14 millones para ampliar su producción en otros cuatro países de la región. Del total, u$s 4,5 millones serán para Brasil, u$s 4 millones para Paraguay, u$s 3,5 millones para Uruguay y los u$s 2 millones restantes para Bolivia.

Actualmente, la empresa cuenta con seis plantas fuera de la Argentina, tres de ellas en territorio brasileño y una en cada uno de los otros mercados.

En el caso de Brasil es su principal mercado internacional. “Es un mercado donde queremos seguir creciendo. Nos llevó tiempo, pero hoy estamos consolidados ”, había explicado Rodríguez.

La fabricante también exporta a Chile, Ecuador e Israel, donde no cuenta con plantas propias.

Según los últimos datos informados por la empresa, su facturación anual ronda los u$s 300 millones y cerca del 70% de las ventas proviene de la Argentina.

Sinteplast nació en 1958 como una empresa familiar dedicada a la fabricación de pinturas. Con el paso de los años, amplió su catálogo e incorporó productos para la construcción, recubrimientos industriales, artículos para automotores y lubricantes.

Actualmente cuenta con más de 180 líneas y 7500 artículos. Entre las categorías que sumó durante los últimos años aparece Penetrit, una línea de lubricantes y desoxidantes que incorporó hace aproximadamente dos años.