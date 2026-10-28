Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Se aproximan tormentas este miércoles 28 de octubre: con la alerta amarilla se esperan abundantes precipitaciones y ocasional caída de granizo en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre en Tucumán .

En este marco, varias localidades se verán afectadas por “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes”.

Las mismas podrían estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas”. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Zonas afectadas por la alerta amarilla en Tucumán

Según el informe del organismo, las zonas afectadas son:

Burruyacú.

Capital.

Cruz Alta.

Famaillá.

Graneros.

La Cocha.

Leales.

Simoca.

Trancas.

Yerba Buena.

Zonas bajas de Chicligasta.

Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi.

Zonas bajas de Lules.

Zonas bajas de Monteros.

Zonas bajas de Río Chico.

Zonas bajas de Tafí Viejo

Zona montañosa de Chicligasta.

Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi.

Zona montañosa de Lules.

Zona montañosa de Monteros.

Zona montañosa de Río Chico.

Zona montañosa de Tafí Viejo.

Zona montañosa de Tafí del Valle.

Zona montañosa de Andalgalá.

Zona montañosa de Santa María.

Se aproximan tormentas este miércoles 28 de octubre: con la alerta amarilla se esperan abundantes precipitaciones y ocasional caída de granizo en Tucumán. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires habrá una máxima de 23°C y una mínima de 13°C. En lo que resta de la mañana continuará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se esperan chaparrones.

En cambio, por la noche, se esperan algunas tormentas aisladas, por lo que el organismo recomienda tomar los recaudos necesarios a la hora de continuar con las actividades diarias.