Bolsonaro anticipó que no abandonará la arena política y que ejercerá un rol de conducción desde el exterior.

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro dijo el miércoles que había abandonado el país para viajar a Estados Unidos con el fin de evitar la “politización del sistema judicial en Brasil”, alegando -sin aportar pruebas- que él era el presidente electo legítimo a pesar de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Minutos después, el ultraderechista editó el texto y, en lugar de presidente, se presentó como “líder” del país sudamericano.

En el inicio de su descargo, Bolsonaro buscó tender puentes internacionales y agradeció explícitamente al mandatario argentino, Javier Milei, por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”.

Asimismo, extendió su reconocimiento a Donald Trump por acogerlo en territorio estadounidense, definiéndolo como “un gran defensor de la libertad de expresión”, y argumentó que su traslado al país norteamericano responde a la búsqueda de una seguridad jurídica que, según advirtió, ya no existe en Brasil.

El eje central de su denuncia apunta contra el Tribunal Supremo Federal (STF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Bolsonaro aseguró haber presenciado cómo “una imposibilidad matemática se concretaba” durante el conteo de votos y acusó al STF de haber extendido el horario de votación de manera ilegal y “en el apagar de las luces”.

Para el dirigente, estas maniobras operativas, sumadas al presunto abuso de poder político y económico durante la campaña, justifican la “casación de la fórmula Lula-Alckmin”.

Bolsonaro acusó al STF de haber extendido el horario de votación de manera ilegal. (EFE)

Lejos de admitir una fuga, el senador justificó su exilio como una maniobra de supervivencia frente a una “máquina de persecución política” orquestada por lo que él denomina el “régimen”. En el texto, trazó un paralelismo directo con la situación judicial de su padre y denunció que las acciones en su contra buscan silenciar a la oposición mediante una “Suprema Corte aparejada por la organización criminal petista”.

Para dotar de un tono épico a su salida del país, Flávio Bolsonaro recurrió a fuertes comparaciones históricas. En su carta, se equiparó con figuras como Charles de Gaulle liderando la Francia Libre desde Londres. En el plano regional, se comparó directamente con los líderes opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado, afirmando que todos ellos, al igual que él, fueron “tratados como criminales por los regímenes que enfrentaban”.

Finalmente, el dirigente anticipó que no abandonará la arena política y que ejercerá un rol de conducción desde el exterior.

Tras pedirle a la comunidad internacional que no “normalice” la crisis de su país, Bolsonaro envió un mensaje directo a los legisladores aliados que temen represalias internas: “Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, ahí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”.