En esta noticia Cuándo se corren los 21K y 42K de Buenos Aires 2027

Aunque el calendario runner de 2026 todavía tiene varias carreras por delante, los corredores ya pueden empezar a planificar los desafíos del próximo año. La Media Maratón y la Maratón de Buenos Aires ya tienen fecha confirmada para 2027 y volverán a reunir a miles de participantes en las calles porteñas, bajo la organización de Carreras y Maratones Ñandú, con distancias de 21K y 42K.

La Media Maratón de Buenos Aires se consolidó como una de las carreras más convocantes de América Latina. En su edición de 2026 reunió a más de 31.500 corredores y se destacó por su circuito urbano, rápido y plano, una característica que la convierte en una oportunidad para quienes buscan mejorar sus marcas personales.

Por su parte, la Maratón de Buenos Aires también registró cifras históricas en 2026, con 16.384 corredores inscriptos. De cara a la próxima temporada, ambas competencias ya forman parte de la agenda de los runners que quieren organizar sus entrenamientos y prepararse para uno de los principales eventos del atletismo de calle en el país.

Cuándo se corren los 21K y 42K de Buenos Aires 2027. Carreras y Maratones Ñandú.

Cuándo se corren los 21K y 42K de Buenos Aires 2027

Los corredores que ya tienen en mente los desafíos de 2027 pueden empezar a planificar sus entrenamientos con las fechas confirmadas de las dos principales carreras de calle de la Ciudad.

La Medio Maratón de Buenos Aires, de 21 kilómetros, se correrá el domingo 22 de agosto, mientras que la Maratón de Buenos Aires, de 42 kilómetros, tendrá lugar el domingo 19 de septiembre.

21K – Medio Maratón de Buenos Aires: domingo 22 de agosto de 2027.

42K – Maratón de Buenos Aires: domingo 19 de septiembre de 2027.

Ambas competencias estarán separadas por cuatro semanas. Ese intervalo puede servirles a algunos corredores para utilizar los 21K como una prueba de ritmo y resistencia antes de afrontar el desafío de los 42K, aunque la conveniencia de participar en las dos dependerá de la preparación y los objetivos de cada atleta.

Si se mantiene el esquema de este año, la Maratón de Buenos Aires largaría a las 7 en la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, mientras que la Media Maratón comenzaría a las 8 desde el mismo punto.

En ambas competencias, la salida se suele realizar en formato de olas, con largadas escalonadas para ordenar el flujo de corredores. Sin embargo, tanto los horarios como el lugar de largada y la modalidad de salida para la edición 2027 todavía no fueron confirmados oficialmente.

Cuándo se corren los 21K y 42K de Buenos Aires 2027. Instagram @maratondebuenosaires

Inscripción a los 21K y 42K de Buenos Aires 2027

Los detalles sobre la apertura de inscripciones, los valores y los cupos disponibles se comunicarán más adelante a través de los canales oficiales de Carreras y Maratones Ñandú.

Quienes quieran participar pueden seguir las novedades en el sitio web y las redes sociales de la organización para conocer las próximas actualizaciones sobre las dos competencias.