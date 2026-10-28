En esta noticia Paritarias UOCRA: cómo quedan las escalas salariales en noviembre 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró a fines de septiembre una nueva actualización paritaria que fijó un incremento del 5,4% sobre los sueldos básicos del sector. El entendimiento entre el gremio y las cámaras del sector contempla el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre .

Pactado por el gremio liderado por Gerardo Martínez, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), el convenio contempla subas escalonadas:

Según consta en el acta, los trabajadores cobrarán:

Un incremento del 1,9% en septiembre , sobre los sueldos vigentes al 31 de agosto.

Una suba del 1,8% en octubre , aplicado sobre la base los salarios de septiembre

En noviembre se aplicará un 1,7% sobre las escalas vigentes al último día de octubre.

Paritarias UOCRA: cómo quedan las escalas salariales en noviembre 2026

Con esta actualización, los sueldos básicos por hora para la Zona A en noviembre quedarán fijados en $ 7.828 para el oficial especializado, $ 6.697 para el oficial, $ 6.188 para el medio oficial y $ 5.696 para el ayudante.

En el caso de los serenos, que perciben una remuneración mensual, el salario inicial alcanzará los $ 1.034.783. Estas pautas salariales aplican tanto al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 como al 577/10.

Paritaria UOCRA con nuevo aumento: cuánto cobro en noviembre 2026 y cómo quedan las escalas. Fuente: Shutterstock Sach336699

Suma fija no remunerativa a partir del 1° de noviembre

Zona A

Oficial especializado: $ 7.828 por hora.

Oficial: $ 6.697 por hora.

Medio oficial: $ 6.188 por hora.

Ayudante: $ 5.696 por hora.

Sereno: $ 1.034.783 mensuales.

Zona B

Oficial especializado: $ 8.689 por hora.

Oficial: $ 7.437 por hora.

Medio oficial: $ 6.860 por hora.

Ayudante: $ 6.351 por hora.

Sereno: $ 1.152.793 mensuales.

Zona C

Oficial especializado: $ 12.018 por hora.

Oficial: $ 11.267 por hora.

Medio oficial: $ 10.873 por hora.

Ayudante: $ 10.557 por hora.

Sereno: $ 1.729.932 mensuales.

Zona C Austral

Oficial especializado: $ 15.657 por hora.

Oficial: $ 13.393 por hora.

Medio oficial: $ 12.377 por hora.

Ayudante: $ 11.392 por hora.

Sereno: $ 2.069.565 mensuales.

Asimismo, el acuerdo también estableció un aporte extraordinario solidario del 2% mensual a cargo de los trabajadores, calculado sobre los rubros remunerativos. Cabe destacar que, para el personal afiliado a la UOCRA, esta retención será absorbida por la cuota sindical mensual . En simultaneo, se fijó una contribución patronal del 2% destinada a acciones de carácter social y asistencial.

El texto del acuerdo, que ya ingresó ante la autoridad de aplicación para su homologación, incluye una cláusula de absorción. Esta disposición faculta a las empresas empleadoras a compensar, hasta su concurrencia, aquellos incrementos acordados de manera voluntaria a cuenta de futuros aumentos a partir del mes de agosto.

Finalmente, las partes acordaron mantener activa la comisión especial de seguimiento de las variables macroeconómicas y de la actividad de la construcción. Sindicalistas y empresarios volverán a reunirse el 20 de octubre de 2026 para analizar el escenario y definir los ajustes salariales aplicables a partir de diciembre.