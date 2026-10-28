El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, con condiciones variables y posibles cambios en el estado del cielo.
De acuerdo con las previsiones, las temperaturas se mantendrán agradables, aunque habrá que estar atentos a la posibilidad de lluvias y chaparrones durante algunas jornadas. El sábado se presenta como el día más estable, mientras que el domingo podría registrar precipitaciones hacia la tarde o la noche.
De cara al fin de semana: cómo estará el clima el viernes 30 de octubre en Buenos Aires
El viernes comenzará con una temperatura mínima de 14°C y cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.
Hacia la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 23°C, aunque podrían registrarse lluvias y chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del nordeste y del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Cómo estará el clima el fin de semana: pronóstico para el sábado y domingo en Buenos Aires
El sábado 31 de octubre comenzará con una temperatura mínima de 15°C y cielo algo nublado. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 25°C, con condiciones más soleadas y sin probabilidad de lluvias.
El viento soplará del nordeste durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y rotará al este por la tarde, con ráfagas de viento de entre 13 y 22 km/h.
El domingo 1 de noviembre tendrá condiciones similares, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.
Sin embargo, hacia la tarde o la noche podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del norte durante la primera parte del día y del nordeste hacia la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires la próxima semana
Para el lunes 2 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y, por el momento, no se esperan lluvias.
De esta manera, el comienzo de noviembre mantendrá las temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires, aunque con nubosidad variable y posibilidad de chaparrones durante el domingo.