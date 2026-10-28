El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, con condiciones variables y posibles cambios en el estado del cielo.

De acuerdo con las previsiones, las temperaturas se mantendrán agradables, aunque habrá que estar atentos a la posibilidad de lluvias y chaparrones durante algunas jornadas. El sábado se presenta como el día más estable, mientras que el domingo podría registrar precipitaciones hacia la tarde o la noche.

De cara al fin de semana: cómo estará el clima el viernes 30 de octubre en Buenos Aires

El viernes comenzará con una temperatura mínima de 14°C y cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

Hacia la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 23°C, aunque podrían registrarse lluvias y chaparrones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del nordeste y del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Cómo estará el clima el fin de semana: pronóstico para el sábado y domingo en Buenos Aires

El sábado 31 de octubre comenzará con una temperatura mínima de 15°C y cielo algo nublado. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 25°C, con condiciones más soleadas y sin probabilidad de lluvias.

El viento soplará del nordeste durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y rotará al este por la tarde, con ráfagas de viento de entre 13 y 22 km/h.

El domingo 1 de noviembre tendrá condiciones similares, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Sin embargo, hacia la tarde o la noche podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del norte durante la primera parte del día y del nordeste hacia la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico en Buenos Aires. SMN.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires la próxima semana

Para el lunes 2 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y, por el momento, no se esperan lluvias.