Rociar vinagre en las persianas de la casa.

Las persianas suelen acumular polvo, suciedad y olores con el paso del tiempo, principalmente en ambientes como la cocina, donde el humo y los residuos de la cocción pueden adherirse a las superficies.

Según una guía de cuidado de persianas de Made in the Shade, para eliminar la suciedad hay una alternativa económica que puede ser útil en determinados casos: el vinagre blanco diluido en agua.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las persianas de la casa?

Uno de los principales motivos para utilizar vinagre diluido en ciertas persianas es su capacidad para ayudar a neutralizar los olores persistentes.

De acuerdo con la guía de cuidado, la mezcla de vinagre blanco y agua puede utilizarse para tratar los olores en persianas de materiales compuestos, vinilo o polímero. Antes de aplicar el producto, la recomendación es probar la solución en una zona pequeña y poco visible para comprobar que no afecte el acabado.

A su vez, el mantenimiento regular permite quitar el polvo y la suciedad que se acumulan entre las láminas, los marcos y las uniones.

Para esta tarea, la guía recomienda priorizar los paños de microfibra y los accesorios de aspiradora con cepillos suaves.

Cómo utilizar vinagre para limpiar las persianas sin dañarlas

El vinagre sirve para limpiar múltiples superficies. Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

Antes de preparar cualquier mezcla, es fundamental identificar el material de las persianas y revisar las indicaciones del fabricante. No todas las superficies reaccionan de la misma manera frente a la acidez del vinagre o al contacto con la humedad.

Si las persianas son de vinilo, polímero o materiales compuestos compatibles con este método, hay que seguir una rutina cuidadosa:

Retirar el polvo: utilizar un paño de microfibra seco o una aspiradora con cepillo suave. Preparar la solución: mezclar vinagre blanco con agua, sin utilizar el producto concentrado directamente sobre la superficie. Hacer una prueba: aplicar una pequeña cantidad en una zona poco visible y comprobar que no haya cambios en el color o el acabado. Limpiar con suavidad: humedecer ligeramente un paño con la mezcla y pasarlo por las láminas, sin empapar las uniones ni los mecanismos. Retirar los residuos: pasar un paño limpio ligeramente humedecido con agua, si corresponde al material. Secar la superficie: utilizar otro paño suave para evitar que la humedad permanezca en las juntas y los herrajes.

El punto importante es utilizar poca humedad y movimientos suaves: ya que rociar grandes cantidades de líquido directamente sobre las persianas no es necesario y puede afectar algunos componentes.

Por qué recomiendan utilizar vinagre para limpiar las superficies

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto químico responsable de su acidez y de buena parte de sus propiedades limpiadoras.

La acción se explica por su capacidad para reaccionar con residuos minerales, como los depósitos de cal, y facilitar su eliminación de algunas superficies.

A su vez, su acidez puede modificar las condiciones químicas de compuestos responsables de los malos olores, lo que ayuda a neutralizarlos en determinadas situaciones.