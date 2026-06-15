La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó una medida preventiva que impacta sobre la venta de un dentífrico en polvo con carbón natural promocionado para dejar los dientes más blancos.

La entidad gubernamental confirmó que la prohibición de este producto alcanza a su comercialización, distribución, publicidad y publicación en plataformas de venta online. Conoce todos los detalles al respecto.

ANMAT prohibió un dentífrico Carbon White por datos falsos en su inscripción sanitaria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso y la venta del producto rotulado como “Dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE”.

La marca de pasta de dientes que la ANMAT prohibió en todo el país. (Foto: Mercado Libre) Mercado Libre

Según la disposición oficial, el producto investigado corresponde al lote 2505/1, con vencimiento 12/2027, contenido neto de 25 gramos y etiqueta que indicaba “hecho en Argentina”.

La clave del caso está en que, durante las tareas de fiscalización, el organismo detectó que el dentífrico presentaba datos falsos vinculados con su inscripción sanitaria.

¿Qué irregularidad detectó la ANMAT?

El etiquetado mencionaba el legajo 2582, pero la Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no había ninguna empresa habilitada para el rubro cosmético bajo ese número.

Por ese motivo, la ANMAT consideró que no era posible identificar con certeza al establecimiento responsable ni verificar las condiciones de elaboración del producto.

Por qué cancelaron la venta del dentífrico para dejar los dientes más blancos

La ANMAT señaló que el producto tenía una denominación, marca y presentación similares a las de un dentífrico blanqueador original de la marca Carbonwhite.

Ese producto original figura con variedades Menta, Coco y Tutti Fruti, y declara como establecimiento elaborador a la firma NRG4 INTERACTIVE SRL.

Sin embargo, al ser consultados por el organismo, los representantes de esa firma indicaron que no participaron en ninguna etapa de fabricación del dentífrico en polvo con carbón natural investigado.

La advertencia de ANMAT sobre calidad, seguridad y venta online

El organismo sostuvo que, al tratarse de un producto ilegítimo y no inscripto, no se podían brindar garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni formulación.

La prohibición incluye el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional .

La medida fue tomada para proteger a eventuales usuarios frente a posibles riesgos derivados del uso de un producto cuya procedencia y fabricación no pudieron ser verificadas.