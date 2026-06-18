El organismo de control exigió la prohibición de este producto en todos los comercios del país. Foto: Archivo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total del uso, comercialización, distribución y publicidad de varios productos de la marca Sinolor, una de las firmas dedicadas a la fabricación y venta de eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3706/2026, publicada en el Boletín Oficial, y rige en todo el territorio nacional hasta que los productos sean regularizados y cuenten con las autorizaciones correspondientes.

La decisión alcanza a todas las presentaciones y lotes de eliminador de olores, desinfectantes y limpiadores de la marca, incluyendo aquellos ofrecidos en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico.

¿Por qué la ANMAT prohibió los productos Sinolor?

La investigación comenzó tras la consulta de un consumidor que buscó verificar la legitimidad del producto “Sinolor Activo Eliminador de Olores Concentrado”, promocionado para neutralizar olores en diferentes ambientes.

A partir de esa denuncia, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal detectó que los productos se comercializaban en internet y en redes sociales, pero no contaban con los registros sanitarios obligatorios.

Además, las autoridades no pudieron identificar un establecimiento elaborador habilitado responsable de su fabricación.

Según explicó la ANMAT, esta situación impide garantizar aspectos fundamentales como:

La composición de los productos.

La calidad de los ingredientes utilizados.

Las condiciones de elaboración.

La seguridad para los consumidores.

Por ese motivo, se decidió prohibir preventivamente su comercialización en todo el país.

¿Qué productos de Sinolor están prohibidos?

La disposición no alcanza a un artículo específico, sino que comprende a toda la línea comercializada por la empresa.

La prohibición incluye:

Eliminadores de olores.

Desinfectantes.

Limpiadores.

Cualquier otra presentación de la marca Sinolor.

La medida seguirá vigente hasta que los productos sean debidamente inscriptos y regularizados ante la autoridad sanitaria.

La ANMAT también prohibió otra conocida marca de productos de limpieza

En paralelo, el organismo publicó la Disposición 3707/2026, mediante la cual prohibió todos los productos de la marca Aquamar by LABZA.

La decisión incluye:

Desinfectantes para piscinas.

Clarificadores.

Alguicidas.

Insecticidas.

Limpiadores.

Cualquier otro producto domisanitario elaborado por la firma.

La investigación se inició tras una alerta del SENASA por la comercialización de un insecticida líquido para agua de piscinas denominado “Knock-out”, que tampoco contaba con registro ante la autoridad sanitaria.

Durante las inspecciones, la ANMAT comprobó que varios productos eran promocionados en internet sin las habilitaciones correspondientes y que tampoco existían registros válidos del establecimiento elaborador.

¿Qué significa que un producto sea prohibido por la ANMAT?

Cuando la ANMAT prohíbe la comercialización de un producto, lo hace como una medida preventiva destinada a proteger la salud pública.

En este caso, el organismo explicó que la falta de inscripción oficial impide verificar:

Su composición química.

La calidad del proceso de fabricación.

La eficacia de los componentes.

Los posibles riesgos para los usuarios.

Por ese motivo, los productos no pueden venderse ni promocionarse en Argentina hasta que cumplan con toda la normativa vigente.

Qué deben hacer los consumidores

La prohibición implica que los productos de las marcas Sinolor y Aquamar by LABZA no deberían encontrarse disponibles en puntos de venta ni en plataformas de comercio electrónico.

En caso de detectar su comercialización, los consumidores pueden realizar consultas o denuncias ante la ANMAT, que recordó la importancia de adquirir únicamente productos domisanitarios que cuenten con las autorizaciones y registros sanitarios correspondientes.