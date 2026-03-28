El Gobierno de Neuquén avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial 7, una obra clave para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje en una zona de máxima importancia para el sector productivo y el transporte de cargas. El proyecto es impulsado por el Ministerio de Infraestructura junto a la Dirección Provincial de Vialidad y ya alcanzó un 25% de ejecución, con la ejecución de diferentes trabajos en varios puntos de la traza. La pavimentación de la Ruta Provincial 7 forma parte de un plan más amplio que contempla un total de 116 kilómetros de asfalto, con el objetivo de integrar distintas regiones y facilitar la circulación tanto de vehículos particulares como de transporte de cargas. Las tareas actuales se concentran a unos 8 kilómetros del empalme con la Ruta Provincial 5, dentro del sector que se extiende hasta el kilómetro 20, donde ya comenzó la colocación de mezcla asfáltica en caliente. En esta etapa, los trabajos se enfocan entre los kilómetros 8 y 9, donde se ejecuta la carpeta asfáltica luego de completar fases previas como el movimiento de suelos, la conformación del camino y la imprimación necesaria para avanzar. En tanto, la obra incluirá la colocación de nuevas señalizaciones y cartelerías, ampliación de banquinas, nuevos accesos y puntos de retorno, como así también iluminación en diferentes puntos de la traza que permitirán aumentar las condiciones de seguridad vial. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén informó que continúan los trabajos sobre el arroyo Durán, con el objetivo de mejorar su funcionamiento hidráulico y reducir el impacto de eventos climáticos extremos en zonas urbanas. Actualmente, las tareas se concentran en la cuarta etapa del proyecto, en el tramo comprendido entre las calles Saavedra y Bejarano, donde se busca restituir la capacidad original del cauce para evacuar el agua tanto del río como de lluvias intensas. En paralelo, se desarrollan intervenciones en otros sectores, como el área entre La Pampa y Río Negro, donde se ejecutan mejoras en senderos, luminarias y limpieza de puentes, además de trabajos de captación de agua en el río Limay a la altura de Las Perlas. Por su parte, el plan también incluye la licitación del mantenimiento anual de los 10 kilómetros del arroyo, con una inversión total de $ 2.500 millones financiada con fondos provinciales.