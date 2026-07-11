Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses

La provincia vasca de Gipuzkoa avanza hacia una nueva era en movilidad ferroviaria con la construcción de la nueva estación de tren de Irún. De esta manera, mejorará significativamente las conexiones de la provincia con el resto de España y preparará el terreno para la llegada de la alta velocidad.

Este proyecto estratégico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión de casi 75 millones de euros, la nueva estación se configura como un moderno puente que sobrevuela las 10 vías, conectando directamente con la ciudad a través de una nueva plaza.

Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses Ministerio de Transportes de España

¿Cómo será la nueva estación de Irún que la unirá a toda España?

Este diseño innovador incorpora tres niveles funcionales: planta baja-calle, que ofrece acceso principal y un vestíbulo; una entreplanta destinada a oficinas; y planta primera con el vestíbulo principal destinado a albergar servicios para Cercanías, media y larga distancia, así como espacios comerciales, una cafetería y la venta de billetes.

Uno de los aspectos más beneficiosos para los usuarios locales y visitantes es la inclusión de parking y espacio destinado a buses. El proyecto contempla un aparcamiento reestructurado con 150 plazas, que incluyen espacios para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos.

Adicionalmente, la zona de autobuses se expandirá de 2 a 5 dársenas, las cuales estarán equipadas con marquesinas e instalaciones modernas. Frente al edificio se localizarán puntos de atención al cliente de operadores de autobuses y Rent a Car, junto a una zona común de espera.

La integración urbana se completa con una nueva plaza que incluirá parada de taxis, Kiss&Ride y aparcamiento para bicicletas. En términos de sostenibilidad, la estación estará dotada de 180 paneles solares en la cubierta, destinados a la captación de energía fotovoltaica.

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La primera fase de la estación ya está en servicio

El 13 de enero de 2026 se habilitó la primera fase de la estación. Esta comprende el acceso desde la calle Estación, el vestíbulo de Cercanías y los andenes 1 y 2, así como las vías 1, 2 y 3. De este modo, se restablece el punto original para el ascenso y descenso de viajeros, optimizando la experiencia de los usuarios mientras prosiguen las obras.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, realizó una visita a las obras y destacó que esta apertura forma parte de un firme compromiso con Euskadi y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. La estación se lleva a cabo en varias fases precisamente para asegurar la continuidad del servicio ferroviario.

Servicios mejorados y conexión ultrarrápida

Las mencionadas obras se inscriben dentro del proyecto más amplio de implantación del tercer carril Astigarraga-Irún, con una inversión que excede los 226 millones de euros, lo que facilitará el uso conjunto de ancho estándar e ibérico.

Como resultado, a partir del 19 de enero de 2026, los trenes Alvia Irún-Madrid operarán de manera directa (sin transbordo) y se fortaleció la línea de Cercanías Irún-Brinkola con 8 trenes adicionales en laborables.

No obstante, la total operatividad de la nueva estación de Irún, con todos sus módulos, estacionamiento y servicios, está programada para 2027 . Este proyecto, financiado con recursos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), no solo actualiza la infraestructura, sino que también promueve el transporte sostenible, el turismo y el desarrollo económico de Gipuzkoa.

Novedades de la obra: habrá cortes totales y cambios en el servicio

El avance en la instalación del “tercer hilo” y la conexión de las vías con la futura red de alta velocidad obligará a implementar un plan de transporte alternativo por carretera. Renfe y Adif confirmaron que entre el 25 de julio y el 18 de octubre se interrumpirá la circulación habitual de trenes en varios tramos de Gipuzkoa.

Las principales afectaciones programadas para los usuarios durante este período son: