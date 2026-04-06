La infraestructura vial de Entre Ríos sumó un nuevo avance en uno de sus proyectos más importantes. El gobierno provincial confirmó la habilitación de un nuevo tramo de la Ruta Nacional 18, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad en la región. El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó que el progreso se logró a partir de gestiones coordinadas con el Gobierno nacional para recuperar y mejorar las rutas que atraviesan la provincia. “Desde el primer día venimos trabajando junto con el Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales. El nuevo sector habilitado se extiende desde el kilómetro 106, en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, donde se encuentra la intersección con la Ruta Provincial 6. Se trata de un tramo de más de 20 kilómetros que representa un avance importante en una obra que comenzó hace más de 15 años y que se encuentra cada vez más cerca de su finalización. El gobierno provincial remarcó que la Ruta Nacional 18 cumple un rol estratégico para Entre Ríos, ya que conecta distintas localidades y facilita el transporte de la producción regional. Además de mejorar la circulación y reducir tiempos de viaje, la obra busca reforzar la seguridad vial y acompañar el desarrollo productivo de la provincia. Estos avances se suman a otras intervenciones en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, como los trabajos en la Ruta Nacional 12 y la reciente concesión de la Autovía 14, la primera concretada durante la actual gestión.