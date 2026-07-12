En esta noticia ¿Qué significa soñar con la misa?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 11 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 11 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3626 - La Misa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 11 de julio

1° 3626 11° 0886 2° 2810 12° 0933 3° 4696 13° 6531 4° 9999 14° 6382 5° 3596 15° 7081 6° 0691 16° 8793 7° 9056 17° 3157 8° 9062 18° 4008 9° 0438 19° 7146 10° 9437 20° 7383

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa refleja búsqueda de paz, guía espiritual y reconciliación con tus valores. También indica deseo de comunidad o de perdón.

Si la experiencia es serena, sugiere armonía y esperanza. Si hay tensión o distancia, apunta a culpas pendientes o a reordenar prioridades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.