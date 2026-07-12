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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 11 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 11 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3626 - La Misa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 11 de julio

 1°3626 11°0886
 2810  12°0933
 3°4696 13°6531 
 9999  14°6382 
 3596  15°7081 
 6°0691  16°8793
 9056  17°3157 
 9062  18°4008 
 0438  19°7146 
 10°9437 20°7383 

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¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa refleja búsqueda de paz, guía espiritual y reconciliación con tus valores. También indica deseo de comunidad o de perdón.

Si la experiencia es serena, sugiere armonía y esperanza. Si hay tensión o distancia, apunta a culpas pendientes o a reordenar prioridades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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