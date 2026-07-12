Aluar, el único fabricante de aluminio de la Argentina y uno de los mayores de América latina, resultó adjudicataria de dos proyectos de almacenamiento de energía eléctrica en las licitaciones AlmaGBA y AlmaSADI, que llevó adelante el Estado nacional.

Entre ambos proyectos, la empresa que controla la familia Madanes Quintanilla invertirá un total de u$s 50 millones.

Los desembolsos consistirán en la instalación de dos Centrales de Generación de Almacenamiento de Energía Eléctrica (BESS, por su sigla en inglés). Se tratan de baterías que permiten darle soporte al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en casos de picos de demanda para los que no alcance la capacidad de generación.

En AlmaGBA, Aluar se adjudicó el proyecto BESS San Fernando, una central de almacenamiento de 30 mega-watts (Mw) de potencia, en el nodo San Fernando, de la red de Edenor. Esas baterías se instalarán en el predio donde funcionaba FATE, la productora de neumáticos, también de la familia Madanes Quintanilla, cuyo cierre se decidió en febrero de este año.

En tanto, en la convocatoria AlmaSADI, la fabricante de aluminio obtuvo el proyecto BESS Goya, de 50 Mw, que se instalará en la región NEA, para abastecer a Misiones y Corrientes.

“ Estas adjudicaciones reflejan la creciente participación e invesión de Aluar en proyectos de generación y almacenamiento de energía eléctrica, en línea con su plan de crecimiento y diversificación en el sector energético, y reafirman el compromiso de la sociedad con la diversificación de la matriz energética nacional y con el fortalecimiento de la confiabilidad, flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico argentino ”, destacó la empresa, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores.

Aluar tiene la hidroeléctrica Futaleufú, en Chubut, con capacidad de 440 Mw y cuya concesión el Gobierno extendió hasta diciembre de este año, hasta tanto defina las condiciones para volver a licitarla.

Al margen de eso, la empresa, cuya planta está en Puerto Madryn, en los últimos años, realizó inversiones en proyectos de generación renovable. Actualmente, está completando la quinta etapa de expansión de su parque eólico, con una inversión acumulada de u$s 745 millones. Buscará alcanzar los 582 Mw de potencial.

El mes pasado, también inició la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en Abasto, provincia de Buenos Aires. Tendrá una capacidad de 30 Mw.