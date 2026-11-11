Un frente de inestabilidad afectará al norte del país durante este miércoles 11 de noviembre. Según el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Formosa registrará precipitaciones discontinuas a lo largo de varias horas del día con presencia de actividad eléctrica , en el marco de una jornada marcada por elevadas marcas térmicas y ambiente caluroso.

Cómo estará el clima en Formosa el miércoles 11

Las condiciones meteorológicas en la capital provincial y sus alrededores estarán atravesadas por la inestabilidad desde las primeras horas de la jornada:

Temperaturas y valores térmicos: se prevé una marca mínima de 21° C y una máxima que alcanzará los 33° C, manteniendo el ambiente cálido a muy caluroso en toda la región.

Precipitaciones y tormentas: las probabilidades de tormentas con actividad eléctrica se ubicarán entre el 10 y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde, pasando a un estado parcialmente nublado hacia la noche con probabilidad de lluvias casi nula (0-10%).

Viento y ráfagas: los vientos soplarán con velocidades de entre 13 y 22 km/h provenientes del sector este durante la madrugada y del sur por la mañana y la tarde, registrándose ráfagas de hasta 42 a 50 km/h durante las primeras horas del día.

Las condiciones meteorológicas en la capital provincial y sus alrededores estarán atravesadas por la inestabilidad desde las primeras horas de la jornada. SMN

Jueves 12: paulatino mejoramiento y ascenso de la temperatura

Tras el paso del frente inestable durante el miércoles, la región norte experimentará una rápida recuperación en las condiciones del tiempo de cara al jueves:

Para la jornada siguiente se prevé la desaparición total de las tormentas, con probabilidades de precipitación entre el 0 y el 10% durante todo el día.

El cielo se presentará de parcial a algo nublado, mientras que las temperaturas registrarán un nuevo ascenso, ubicándose en una mínima de 22° C y una máxima que trepará hasta los 35° C, acompañadas por vientos leves de entre 7 y 22 km/h del sector sudoeste.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará durante este miércoles 11 de noviembre una jornada templada a cálida pero con presencia de chubascos intermitentes :

La capital presentará una temperatura mínima de 18° C y una máxima de 28° C. Durante la mañana y la tarde las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10 y el 40%, con vientos moderados de entre 7 y 22 km/h desde el sector sur y este, mejorando hacia la noche con cielo nublado y 0% de chances de lluvias.

Para el jueves 12 se espera un ambiente despejado y soleado, con marcas térmicas entre los 19° C de mínima y los 29° C de máxima.