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Después del feriado nacional del lunes 9 de noviembre y de la jornada no laborable del martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires, algunos trabajadores porteños tendrán asueto.

La medida alcanzará a los empleados municipales y a los profesionales de la salud comprendidos en sus respectivos convenios colectivos.

La jornada se cumplirá el miércoles 11 de noviembre, fecha fue acordada entre el Gobierno de la Ciudad, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Asociación de Médicos Municipales (AMM).

Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24.
Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24.Gobierno de la Ciudad.

La decisión quedó plasmada en el Acta de Negociación Colectiva N.º 29/24, suscripta el 24 de julio de 2024.

El documento estableció que los artículos 80 del convenio de SUTECBA y 97 del acuerdo de la AMM coincidieran en una misma fecha durante 2026: el 11 de noviembre.

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Quiénes tendrán un día de asueto en CABA

El asueto alcanzará a dos grupos de trabajadores del ámbito público porteño: los empleados municipales representados por SUTECBA y los profesionales de la salud comprendidos en el convenio de la AMM.

En el primer caso, el artículo 80 del convenio colectivo establece el Día del Trabajador Municipal. Por su parte, el artículo 97 del acuerdo con la Asociación de Médicos Municipales contempla el Día del Médico y de los demás profesionales de la salud.

Ambas disposiciones reconocen una jornada no laborable para el personal alcanzado por cada convenio. A través del Acta 29/24, las partes resolvieron unificar las celebraciones para que coincidieran el mismo día durante 2026.

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Qué son SUTECBA y la AMM

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) es la organización gremial que representa a los empleados del Gobierno porteño.

En tanto, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) es la entidad sindical que representa a los médicos y profesionales de la salud que trabajan en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas organizaciones tienen entre sus funciones negociar las condiciones laborales y los convenios colectivos de los trabajadores que representan.