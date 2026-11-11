El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Santa Cruz será una de las provincias afectadas por lluvias durante la jornada del miércoles 11 de noviembre.
Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que afectarán a la región.
Cómo estará el clima en Santa Cruz el miércoles 11 de noviembre
El SMN emitió una alerta amarilla en diferentes regiones de la provincia de Santa Cruz por la llegada de lluvias y, principalmente, fuertes ráfagas de viento.
Según especificaron en la página oficial del organismo, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.
Algunas de las zonas afectadas en la provincia serán:
- Lago Buenos Aires
- Río Chico
- Corpen Aike
- Güer Aike
- Lago Argentino
- Deseado
- Magallanes
Temporal el miércoles 11 de noviembre: cómo estará el clima en el resto del país
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en otros puntos del país como en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Allí se registrarán lluvias durante toda la jornada con posibilidad de tormentas eléctricas durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre.
Qué significa el nivel amarillo del SMN
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Ante estas condiciones, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales.