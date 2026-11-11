Se aproximan lluvias y fuertes ráfagas de viento de más de 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Santa Cruz será una de las provincias afectadas por lluvias durante la jornada del miércoles 11 de noviembre.

Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que afectarán a la región.

Cómo estará el clima en Santa Cruz el miércoles 11 de noviembre

El SMN emitió una alerta amarilla en diferentes regiones de la provincia de Santa Cruz por la llegada de lluvias y, principalmente, fuertes ráfagas de viento.

Según especificaron en la página oficial del organismo, “ el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

Algunas de las zonas afectadas en la provincia serán:

Lago Buenos Aires

Río Chico

Corpen Aike

Güer Aike

Lago Argentino

Deseado

Magallanes

Temporal el miércoles 11 de noviembre: cómo estará el clima en el resto del país

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en otros puntos del país como en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Allí se registrarán lluvias durante toda la jornada con posibilidad de tormentas eléctricas durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

Se aproximan lluvias y fuertes ráfagas de viento de más de 90 km/h. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.