El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para esta semana, con lluvias y períodos de inestabilidad en distintas regiones de la Argentina.

Después de un martes con precipitaciones, el miércoles 11 de noviembre se espera un escenario de mayor inestabilidad en el Litoral y sectores del centro del país.

Corrientes estará entre las provincias afectadas por el fenómeno, con lluvias previstas en distintas localidades.

También se esperan precipitaciones en sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Misiones. Según el pronóstico, las condiciones comenzarán a mejorar durante la noche del miércoles.

Qué zonas de Corrientes serán afectadas por las lluvias

El pronóstico del SMN contempla condiciones de inestabilidad para distintos puntos de la provincia de Corrientes durante el miércoles 11 de noviembre. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Goya, Mercedes, Empedrado e Ituzaingó.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas del organismo y a los posibles avisos oficiales.

Qué zonas de Corrientes serán afectadas por las lluvias. SMN

Qué otras provincias tendrán lluvias y tormentas

Además de Corrientes, el fenómeno meteorológico alcanzará a otras jurisdicciones del país. El pronóstico contempla precipitaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires y distintos sectores de Santa Fe.

También se esperan condiciones de inestabilidad en Formosa y Misiones, donde podrían registrarse lluvias durante el miércoles 11 de noviembre.

En el caso de Chaco, la localidad de Resistencia también aparece entre las zonas mencionadas en el pronóstico.

Cuándo mejora el clima en Corrientes y las demás provincias

De acuerdo con las previsiones del SMN, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante la noche del miércoles 11 de noviembre. La disminución de la inestabilidad alcanzará a Corrientes y al resto de las provincias afectadas por las precipitaciones.