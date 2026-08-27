Ingresa el diluvio del año este jueves 27: tormentas por 48 horas con granizo y ráfagas de viento en Santa Fe y Entre Ríos.

Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan por el regreso de las lluvias a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

El pronóstico anticipa una jornada marcada por la intensa caída de agua que se podría prolongar hasta por dos días.

Regresan las lluvias: cómo estará el clima en Santa Fe y Entre Ríos

La tormenta se instalará en ambas provincias durante la madrugada del jueves 26 en una jornada con mínimas de 15° y máximas de 21°. Se esperan vientos fuertes a lo largo de toda la jornada, intensa actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.

Ingresa el diluvio del año este jueves 27: tormentas por 48 horas con granizo y ráfagas de viento en Santa Fe y Entre Ríos.

Las localidades bajo alerta son las siguientes:

Sauce Viejo

Rafaela

Sastre

El Trébol

Las Rosas

Paraná

Victoria

Concordia

Colón

Concepción del Uruguay

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN prevé el regreso de las lluvias a Buenos Aires durante la jornada del jueves 27. Las precipitaciones afectarán principalmente al Área Metropolitana y algunas localidades del interior.

Una vez pasado el temporal, el viernes y fin de semana mantendrá mínimas de 8° y máximas de 17° con clima seco.