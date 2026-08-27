Ingresa el diluvio del año este jueves 27: tormentas por 48 horas con granizo y ráfagas de viento en Santa Fe y Entre Ríos.

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Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan por el regreso de las lluvias a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
El pronóstico anticipa una jornada marcada por la intensa caída de agua que se podría prolongar hasta por dos días.
Regresan las lluvias: cómo estará el clima en Santa Fe y Entre Ríos
La tormenta se instalará en ambas provincias durante la madrugada del jueves 26 en una jornada con mínimas de 15° y máximas de 21°. Se esperan vientos fuertes a lo largo de toda la jornada, intensa actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.
Las localidades bajo alerta son las siguientes:
- Sauce Viejo
- Rafaela
- Sastre
- El Trébol
- Las Rosas
- Paraná
- Victoria
- Concordia
- Colón
- Concepción del Uruguay
Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN
El SMN prevé el regreso de las lluvias a Buenos Aires durante la jornada del jueves 27. Las precipitaciones afectarán principalmente al Área Metropolitana y algunas localidades del interior.
Una vez pasado el temporal, el viernes y fin de semana mantendrá mínimas de 8° y máximas de 17° con clima seco.