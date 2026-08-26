Llega el diluvio del año este miércoles 26 de agosto: lluvias, granizo y potentes ráfagas de viento de 80 km/h.

Galicia afronta este miércoles la jornada más inestable del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a aviso naranja (peligro importante) la zona oeste de A Coruña por lluvias, donde se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El episodio lo provoca un frente borrascoso que ha entrado por el noroeste de la península y que descarga chubascos y tormentas con granizo. Es, con diferencia, la comunidad más afectada, en una jornada en la que el resto del país vive un fuerte contraste entre la lluvia del noroeste y el calor del este.

Llega el diluvio del año este miércoles 26 de agosto: lluvias, granizo y potentes ráfagas de viento de 80 km/h. Shutterstock

¿Dónde lloverá con más fuerza este miércoles?

El foco de la fuerte tormenta está en Galicia. La zona oeste de A Coruña concentra el único aviso naranja de la jornada, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La misma zona está también en amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

El resto de la comunidad se mantiene en aviso amarillo por lluvias y tormentas, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora en buena parte de Lugo, Pontevedra y Ourense, en este último caso, más probables en las montañas occidentales y en Baja Limia. En las cuatro provincias gallegas hay posibilidad de granizo.

Según la Aemet, la inestabilidad se extenderá durante el día hacia otras zonas del noroeste, con lluvias probables también en el Cantábrico occidental, la meseta norte, la sierra de Gredos, Extremadura y el norte de Huelva.

Llega el diluvio del año este miércoles 26 de agosto: lluvias, granizo y potentes ráfagas de viento de 80 km/h. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras alertas hay activas este miércoles?

Además de la lluvia, la jornada deja avisos por otros fenómenos. El viento es uno de los protagonistas: en Cataluña soplará hasta última hora del día con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en el Valle de Arán (Lérida). También hay avisos por viento fuerte, con rachas de entre 70 y 80 km/h, en zonas de Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

En las Islas Baleares, la costa de Menorca está en aviso amarillo por rissagas (bruscas alteraciones del nivel del mar), con oscilaciones previstas de 0,9 metros, apenas dos días después de haber estado en nivel naranja por el mismo fenómeno.

¿Cómo estarán las temperaturas y el resto del país?

El contraste térmico será muy marcado entre el oeste lluvioso y el este cálido. De hecho, cinco comunidades están en aviso amarillo por calor: Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, con máximas de entre 36 y 38 grados en las horas centrales del día con temperaturas máximas en ascenso.

Los valores más altos se darán en el valle del Almanzora (Almería), con hasta 38 grados, y en puntos del norte peninsular, como la ribera del Ebro o el sur de las Cinco Villas, donde se rozarán los 36. El calor resistirá especialmente en el litoral mediterráneo y el valle del Ebro.

De cara a los próximos días, la Aemet prevé que la inestabilidad se extienda hacia el interior y que el jueves llegue un descenso notable de las temperaturas, de al menos 6 grados, en zonas del interior peninsular, con nuevas lluvias y tormentas en la mitad norte.