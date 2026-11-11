El cronograma de pagos de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) dará comienzo este miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el 25 del corriente mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio a los depósitos de noviembre para los titulares de distintas pensiones, jubilaciones y asignaciones.

Tras los primeros feriados programados por la visita del papa León XIV, el organismo previsional comenzó a dispersar los recursos para ciertos beneficiarios, entre los que figuran los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

Las acreditaciones de dinero se realizarán según la terminación del DNI del titular, por lo que se aconseja a los habitantes consultar el calendario de pagos con las fechas de cobro correspondientes.

ANSES comienza con los depósitos de AUH: quiénes son los primeros DNI en cobrar

El cronograma de pagos de noviembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) dará comienzo este miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el 25 del corriente mes, bajo un esquema que contempla la distribución de recursos según la terminación del DNI.

Los primeros en percibir esta asignación este miércoles 11 de noviembre serán aquellos con documentos que finalicen en 0. El resto del calendario, se completa de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Para consultar los cobros, los beneficiarios tienen la posibilidad de ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La ANSES mantiene actualizadas las fechas de cobro de noviembre para los beneficiarios de AUH y AFH. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH?

Los ciudadanos que busquen conocer qué necesitan para percibir la AUH, deben tener en cuenta que necesitan reunir una serie de condiciones de base, tales como:

Estar desocupado.

Se trabajador no registrado o sin aportes.

Desempeñarse en casas particulares.

Ser monotributista social.

Para acceder al beneficio, el titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de las personas extranjeras o naturalizadas, ANSES exige un mínimo de dos años de residencia.

Por su parte, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, para acceder a la asignación, aunque no existe un límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Entre los documentos que se requerirán, figuran:

DNI del titular y del hijo.

Certificado o partida de nacimiento.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

¿Cómo tramitar la AUH de ANSES?

Para recibir la Asignación Universal por Hijo, es fundamental que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES. Los titulares pueden revisar esta información a través de mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El calendario de pagos de la AUH contempla depósitos entre el 11 y el 25 de noviembre. (Foto: Shutterstock) ANSES

Si están desactualizados, se pueden modificar en el momento a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez que se hayan acreditado los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos se empezará a cobrar la Asignación Universal por Hijo.