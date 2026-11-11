El marco legal porteño establece un período general de prescripción de 5 años para las sanciones,

Las infracciones de tránsito representan uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los conductores, ya que bloquean trámites vitales como la renovación del registro de conducir o la transferencia de un vehículo.

De acuerdo con la normativa vigente, todas las sanciones tienen fecha de vencimiento, perdiendo el Estado el derecho a reclamo una vez cumplido el plazo legal.

Si bien la Ley Nacional de Tránsito establece prescripciones de 2 años para faltas leves y 5 para faltas graves , la Ciudad de Buenos Aires se rige por su propio marco regulatorio mediante la Ley 451.

Cuándo prescriben las faltas y los valores de las sanciones en septiembre 2026

La legislación local define los tiempos de caducidad y los montos aplicables según la actualización de la Unidad Fija (UF), fijada en $1.173,08 hasta marzo de 2027:

Plazo general de prescripción: la Ley 451 de CABA estipula que la acción por faltas caduca a los 5 años desde la fecha de la infracción, salvo que exista una notificación fehaciente al imputado, momento en que el plazo vuelve a contarse desde dicha comunicación.

Fallos y excepciones: existen antecedentes judiciales porteños que redujeron el plazo a 2 años en casos puntuales tras declarar inconstitucional la norma, aunque la aplicación no es general ni automática para todos los conductores.

Sin licencia de conducir: 50 UF, equivalentes a $58.654.

No respetar la velocidad mínima: 70 UF, correspondientes a $82.115,60.

No usar cinturón o manipular celular al volante: 100 UF, con un valor de $117.308.

Enviar mensajes de texto o prestar el auto a un menor: 200 UF, ascendiendo a $234.616.

Violar luz roja del semáforo: entre 300 y 1500 UF, variando de $351.924 a $1.759.620.

Estacionar en rampas o espacios reservados: 300 UF, equivalentes a $351.924.

Exceso de velocidad a más de 140 km/h: entre 400 y 4000 UF, representando la multa más costosa con montos de $469.232 hasta $4.692.320 según la gravedad.

La legislación local define los tiempos de caducidad y los montos aplicables según la actualización de la Unidad Fija (UF), fijada en $1.173,08 hasta marzo de 2027. Shutterstock

Cómo verificar el estado de las multas de forma digital

Para comprobar si una infracción prescribió o si el vehículo se encuentra habilitado para realizar trámites, el trámite se completa en pocos minutos a través del canal oficial:

El usuario debe ingresar al Sistema de Consulta de Infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introduciendo el número de DNI o la patente del vehículo. Tras revisar el estado de la consulta, la plataforma permite descargar el comprobante para efectuar el pago en caso de registrar faltas pendientes, o emitir directamente el certificado de libre deuda si no existen penalidades vigentes.

Alcance de las infracciones y los requisitos para renovar la licencia de conducir

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantener la libre deuda de infracciones es un requisito indispensable para completar la renovación de la licencia o concretar la venta de una unidad .

Al momento de realizar el trámite en la sede fiscalizadora, las multas pendientes que no hayan recibido un planteo de prescripción formal ante el controlador de faltas deberán ser regularizadas para obtener la habilitación correspondiente.