Al momento de manejar en autopistas o rutas, es importante chequear el estado de las cubiertas antes de emprender viaje. La normativa nacional de tránsito establece que los neumáticos deben conservar una profundidad mínima en los canales de la banda de rodamiento y no pueden presentar daños que excedan los límites de reparación.

La disposición se encuentra contemplada en el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y fija las condiciones técnicas de seguridad que deben cumplir los vehículos.

Estas exigencias forman parte de las medidas que se aplican para reducir los riesgos de accidentes y garantizar una circulación más segura.

Neumáticos: cuál es la profundidad mínima que exige el Decreto 779/95

El apartado del sistema de rodamiento establece que los neumáticos deben conservar una profundidad remanente de, como mínimo, 1,6 milímetros en la zona central de la banda de rodamiento.

Este requisito busca garantizar que las cubiertas mantengan las condiciones necesarias para circular. Cuando el dibujo del neumático pierde profundidad, disminuye su capacidad para evacuar el agua de la calzada y aumenta el riesgo de perder adherencia , en especial durante los días de lluvia.

La normativa también contempla valores específicos para otros vehículos:

Automóviles: profundidad mínima de 1,6 milímetros.

Motocicletas: profundidad mínima de 1 milímetro.

Ciclomotores: profundidad mínima de 0,5 milímetros.

Por lo tanto, circular con neumáticos que no alcancen estos valores representa un incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la reglamentación.

Neumáticos con cortes: qué está prohibido por el Decreto 779/95

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El desgaste no es el único motivo por el que un vehículo puede quedar fuera de las condiciones técnicas que se necesitan para circular. El reglamento también contempla los daños que pueden afectar la estructura de las cubiertas.

En particular, está prohibido circular con neumáticos que presenten cortes o deterioros superiores a los límites de reparación. Esto significa que no cualquier cubierta puede volver a utilizarse después de un arreglo : si el daño compromete su estructura o supera los parámetros técnicos permitidos, debe ser reemplazada.

De esta manera, es importante prestarle atención a las roturas, deformaciones, desprendimientos de caucho y otros signos de deterioro .

De cuánto es la multa por circular con neumáticos desgastados

Los conductores que circulen con neumáticos que no reúnan las condiciones de seguridad exigidas pueden recibir multas de 100 a 300 unidades fijas (UF). Así lo establece el artículo 78 del Anexo 2 del Decreto 779/95, texto vigente sustituido por el Decreto 242/2022.

La sanción alcanza a quienes circulen con cubiertas con fallas o sin la profundidad mínima exigida en los canales de la banda de rodamiento. Además, el régimen contempla el descuento de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

La normativa textual indica lo siguiente:

ARTÍCULO 78.- Reglamentación del artículo 48, inciso l) de la Ley N° 24.449.- ‘Por circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento, en vehículos UNO CON SEIS DÉCIMAS DE MILÍMETRO (1,6 mm), en ciclomotores CINCO DÉCIMAS DE MILÍMETRO (0,5 mm) y en motocicletas UN MILÍMETRO (1 mm), será sancionado con multa desde 100 U.F. hasta 300 U.F., y seránrestados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CUATRO (4) puntos’.

La sanción alcanza a quienes utilicen cubiertas con fallas o que no tengan la profundidad mínima exigida en los canales de la banda de rodamiento.

El valor de cada unidad fija se determina tomando como referencia el precio de la nafta, por lo que el importe final en pesos puede variar.

Cómo revisar si los neumáticos del auto están en buen estado

El estado de las cubiertas es algo que los conductores pueden controlar con una revisión rápida antes de salir a la ruta o usar el auto a diario.

Una de las primeras cosas que hay que mirar es el dibujo del neumático: si los canales están demasiado desgastados, puede que ya no cumpla con la profundidad mínima que indica la norma.

También hay que prestar atención a los laterales y a la superficie de la cubierta: la presencia de cortes, deformaciones o partes del caucho desprendidas puede ser una señal de que el neumático ya no está en condiciones de circular. Otro punto es la presión de inflado, que debe respetar los valores recomendados por el fabricante.

Ante cualquier duda, lo mejor es llevar el vehículo a una gomería o a un taller especializado.