El extra de casi $ 150.000 para los titulares de la AUH: quiénes lo cobran y qué requisitos se deben cumplir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el miércoles 11 de noviembre.
El organismo confirmó un incremento de 1,93% para los beneficiarios de la asignación, además del pago de la Tarjeta Alimentar.
Cuándo cobra la AUH en noviembre
El incremento a los beneficiarios de la asignación será en el marco de la ley de movilidad, la cual actualiza el monto mes a mes según el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
De esta manera, el incremento será de 1,93%, por lo que los titulares pasarán a percibir un haber bruto de $ 159.611 y los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, $ 519.704.
Del total, ANSES liquida el 80% del haber y retiene el 20% restante a la espera de la acreditación de los controles de salud y escolarización. De esta manera, los montos netos serán $ 127.688,80 y $ 415.763,20, respectivamente.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en noviembre
La Tarjeta Alimentar, a diferencia del haber, no incrementa mes a mes. La última actualización fue en mayo del corriente año y dispuso una suba de 38%. Los montos dependen de la cantidad de hijos a cargo menores de 17 años, inclusive:
- Embarazadas y familias con 1 hijo: $ 72.250
- Familias con 2 hijos: $ 113.299
- Familias con 3 hijos o más: $ 149.425
El extra se liquida de forma automática y no necesita trámite.
Cuándo cobra la AUH en noviembre
ANSES comenzará con los pagos a los titulares del miércoles 11 con la acreditación de los haberes de quienes tengan DNI terminado en 0. Luego, continuará de la siguiente forma:
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre