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El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una expansión total del gasto primario del 4,2% real, impulsado principalmente por la expansión del gasto en seguridad social (7,2% de aumento real), en gran parte explicado por la baja esperada para la inflación, que en diciembre del año próximo se ubicará en 18%, plasmó el texto.

El ajuste de las jubilaciones por la inflación de dos meses atrás hace que la mayor porción del gasto tenga aumentos automáticos, en especial considerando que la inflación continuará en un sendero decreciente a lo largo del año.

Como contrapartida, el bono previsional, que está congelado en $ 70.000 desde marzo de 2024, tendrá una caída real del 16,3% respecto del presupuesto vigente para 2026, según analizaron desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

Las partidas vinculadas al gasto social, en su mayoría, reflejan aumentos reales, aunque se observan excepciones de marcada relevancia. En su conjunto, las políticas sociales y de seguridad social tendrán una expansión respecto del presupuesto vigente para 2026 del 15,2%, aunque respecto de 2023 suman una caída del 11%.

Una de las partidas que tendrá la mayor suba, aparte del sistema previsional, es la de las asignaciones familiares, que trepará un 12,4% respecto del presupuesto vigente para 2026. Para el año próximo, las mismas tienen asignados $ 14,3 billones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) contempla un aumento del 11%.

Sin embargo, el mismo proyecto plantea la derogación de la actualización automática de las partidas. El Presupuesto 2027 postula la exclusión de las asignaciones familiares de la fórmula de movilidad que actualiza los aportes según la inflación de dos meses atrás. El artículo 17 del Presupuesto deroga los artículos 1, 3 y 4 de la ley 27.160 que establecía el régimen de actualización de estas partidas. El texto no postula una fórmula de actualización alternativa. Lo que el Gobierno si tiene vigente es el compromiso con el FMI de que la AUH junto con la prestación alimentaria alcancen a cubrir el 95% de la canasta básica.

Cabe aclarar que desde 2023, las asignaciones familiares tuvieron un aumento del 82%. Solo la Asignación Universal por Hijo aumentó un 109,8% real desde diciembre de 2023, informaron en el mensaje que acompaña al texto.

El programa de los 1000 días también contempla un aumento del 15% respecto del presupuesto vigente para 2026.

Los fondos destinados a la Tarjeta Alimentar y los comedores, englobados ambos dentro del gasto destinado a políticas alimentarias, caerán un 9,2% respecto del presupuesto vigente.

Los fondos para discapacidad también encierran otra polémica. Si bien la totalidad de las partidas destinadas a discapacidad tienen un aumento del 5,4% real, el proyecto plantea cambios que pueden modificar radicalmente el acceso a los programas por parte de las personas con discapacidad.

Según explicaron desde ACIJ, el proyecto elimina la homogeneidad en el valor de los aranceles del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y dispone que cada ente determine el valor en su relación con los prestadores. “La cobertura de estas prestaciones se transformaría entonces en un factor de desigualdad, dado que quienes tuvieran una cobertura financiada por el ente que fijara un arancel más bajo con sus prestadores se podrían encontrar con una menor oferta de servicios y/o con servicios de menor calidad”, explicaron.

Chau certificado de discapacidad: el Gobierno confirmó que eliminarán el beneficio a las personas de esta lista (foto: archivo).

Además, se deroga la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, pero se mantiene la pensión por Invalidez Laboral, aunque los requisitos para su acceso se volvieron más restrictivos.

Por último, el Programa Incluir Salud, la cobertura de salud con la que cuentan las personas beneficiarias de estas prestaciones, muestra un recorte del 13,9% respecto de 2026.

Los programas de Promoción y Asistencia Social tienen una caída del 8,9%, según analizaron desde la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), mientras que los fondos para educación trepan 1,2%.

Las Becas Progresar tendrán un aumento del 12% real respecto del presupuesto vigente en 2026.

Si bien las partidas destinadas a salud tendrán un crecimiento real del 11,2%, los fondos asignados al Hospital Garrahan, que viene de atravesar un año marcado por el conflicto por los recursos, tendrá una caída respecto del presupuesto vigente del 7,5%.

Algo similar ocurre con los fondos destinados a la prevención y control de enfermedades, que tendrá una caída del 27%.

Los fondos para agua potable y alcantarillado se contraen 27% en términos reales respecto del presupuesto vigente de 2026, mientras que los de vivienda y urbanismo lo hacen en un 18,6%.

También desaparecieron las partidas asignadas a la Integración Sociourbana, la línea 144 y el programa Acompañar.