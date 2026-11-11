Por la Ley 20.744, los cajeros de supermercado pueden acceder hasta 35 días corridos de vacaciones pagas, según su antigüedad.

Según indica la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, los empleados de comercio pueden acceder a unas vacaciones pagas de hasta 35 días corridos cuando superan los 20 años de antigüedad.

La normativa establece los distintos períodos de descanso, su otorgamiento y pago. También, determina cómo se calcula el pago y cómo deben calcularse las vacaciones.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden según antigüedad?

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en su artículo 150, establece la cantidad de días de vacaciones pagas que corresponden a los trabajadores según su antigüedad laboral. El período de descanso aumenta de forma progresiva y puede llegar hasta los 35 días para quienes superan los 20 años de antigüedad.

Según la normativa, el trabajador gozará de:

Hasta 5 años de antigüedad : 14 días corridos.

Más de 5 y hasta 10 años de antigüedad : 21 días corridos.

Más de 10 y hasta 20 años de antigüedad : 28 días corridos.

Más de 20 años de antigüedad: 35 días corridos.

Para determinar la extensión del período de vacaciones se tomará en cuenta la antigüedad que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año al que correspondan.

Por la Ley 20.744, los cajeros de supermercado pueden acceder hasta 35 días corridos de vacaciones pagas, según su antigüedad.

Cuáles son los requisitos para tomar vacaciones

El artículo 151 de la normativa laboral detalla que el trabajador deberá haber prestado servicios, como mínimo, la mitad de los días hábiles del año calendario para acceder a las vacaciones completas.

Los feriados, por su parte, cuentan como días hábiles para este cálculo si, por su jornada habitual, el trabajador debía trabajar esos días. De esta manera, no hace falta haber trabajado un año entero para gozar del descanso.

Como las vacaciones suelen comenzar, por lo general, un lunes, si ese día es feriado, el descanso comenzará el siguiente día hábil.

En caso de que el trabajador preste servicios días inhábiles, las vacaciones comenzarán el día siguiente a su descanso semanal.

Por la Ley 20.744, los cajeros de supermercado pueden acceder hasta 35 días corridos de vacaciones pagas, según su antigüedad.

Qué pasa si el empleado de comercio tiene menos de la mitad de los días hábiles trabajados

El artículo 153 especifica que cuando el trabajador no llegue a tener el período mínimo de trabajo (la mitad de los días hábiles del año calendario), gozará de un descanso en proporcional. Se calculará un día de descanso cada 20 días trabajados efectivos.

Este mecanismo permite que los trabajadores mercantiles que no alcancen el mínimo de antigüedad requerido para los períodos ordinarios también puedan contar con descanso remunerado.

Cuándo se deben tomar las vacaciones

La normativa contempla que el empleador debe conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año. Sin embargo, se podrá acordar el goce de vacaciones fuera del período mencionado.

La fecha de inicio de vacaciones deberá notificarse con al menos 30 días de antelación.

Qué son las vacaciones pagas y cómo se calculan

Las vacaciones pagas implican que el empleador debe abonar la remuneración correspondiente a las vacaciones, por lo que el trabajador no pierde ingresos por tomarse el descanso.

El artículo 155 detalla que, en trabajos remunerados con sueldo mensual, se debe dividir por 25 el importe del sueldo en el momento de su otorgamiento.

Si se trata de trabajadores jornalizados o por hora, se pagará cada día el importe que le hubiera correspondido cobrar.