La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial la publicación del calendario de pagos correspondiente a octubre . A través de su sitio web, el organismo gubernamental difundió las fechas de cobro asignada para cada grupo de jubilados y pensionados del país.

La distribución de recursos se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario, por lo que cada ciudadano alcanzado por este esquema tendrá que corroborar qué día del mes recibirá su depósito.

Cabe recordar que las jubilaciones, pensiones y asignaciones percibirán durante octubre un aumento del 1,66%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

¿Quiénes son los primeros jubilados en cobrar durante octubre?

El calendario de pagos que difundió la ANSES a través de su sitio web oficial establece como fecha de inicio de los depósitos para algunos beneficiarios el próximo jueves 8 de octubre.

Los primeros titulares de jubilaciones y pensiones que percibirán su dinero son los que no superen el haber mínimo. Para este grupo, la dispersión de recursos comenzará en la antesala al feriado del 12 de octubre y se extenderá hasta el jueves 22.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminado en 6, 7, 8 o 9?

Cabe recordar que el esquema de distribución de recursos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario y en orden creciente. Esto quiere decir que los últimos jubilados y pensionados que verán acreditado su dinero durante octubre son aquellos con documento terminado en 9.

ANSES

Concretamente, el calendario de pagos publicado por ANSES asignó las siguientes fechas de cobro:

Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

¿Cuánto cobran los jubilados con haberes mínimos en octubre?

Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos verán acreditado su dinero en las fechas que estipula el calendario de pagos de ANSES con una suba del 1,66%.

De esta manera, los beneficiarios que perciban la mínima cobrarán con aumento un total de $435.748,51. Con el bono de $70.000, la suma que percibirán asciende a los $505.748,51.

Para quienes superen el mínimo establecido, se entregará un plus proporcional hasta alcanzar este monto final.