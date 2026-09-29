COTO utiliza inteligencia artificial para ayudar a elegir el aire acondicionado adecuado. La herramienta calcula las frigorías según las características del ambiente y facilita una compra más simple, informada y precisa.

Con esta herramienta, los clientes ya no requieren ser expertos en climatización para elegir el equipo ideal para sus hogares o espacios de trabajo. A través de un sencillo proceso, la IA ofrece recomendaciones personalizadas basadas en la consulta que el usuario formule, brindando un acompañamiento efectivo durante la experiencia de compra online.

Buscador con IA para elegir aire acondicionado

El nuevo ecosistema digital de COTO combina herramientas para simplificar la compra online. El buscador con IA personaliza resultados según preferencias y compras anteriores, mientras que GlorIA permite realizar preguntas de forma conversacional, como “¿Qué aire acondicionado necesito para un living de 30 m²?”, y recibir orientación ajustada a la consulta del usuario.

Además, la herramienta toma en consideración sugerencias, preferencias y compras anteriores de los usuarios, permitiendo una personalización aún mayor. Esto resuelve un problema común: la confusión que sienten muchos a la hora de seleccionar un producto entre un vasto catálogo. Con la IA, COTO busca simplificar el proceso, haciéndolo más accesible para todos.

Esta evolución tecnológica representa un cambio esencial en el ecommerce, al permitir que los clientes expresen sus necesidades de una manera menos rígida y más fluida. En lugar de tener que navegar por categorías extensas, ahora pueden recurrir a un asistente que les guía en la búsqueda del producto ideal, optimizando así su tiempo y esfuerzo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

GlorIA y otras herramientas para mejorar la compra online

Dentro del ecosistema de COTO, también se destaca GlorIA, la asistente con inteligencia artificial que complementa la experiencia de compra. Por ejemplo, un usuario puede solicitar una receta y, en respuesta, recibir dentro del chat los productos necesarios, que puede agregar fácilmente al carrito. Este enfoque transforma la plataforma en un servicio integral que no solo vende productos, sino que también asesora y apoya a los consumidores en su proceso de compra.

Otras herramientas como el comparador de televisores y la calculadora de frigorías son también parte de esta estrategia digital que mejora la interacción del usuario con el sitio. COTO se enfoca en brindar al consumidor no solo un lugar para adquirir productos, sino un entorno donde se sientan acompañados y bien informados.

La implementación de estas tecnologías de inteligencia artificial marca una etapa crucial en el enfoque de COTO hacia el ecommerce, permitiendo a los usuarios tomar decisiones más acertadas y adaptadas a sus necesidades, favoreciendo una experiencia de compra más satisfactoria y dinámica.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.