Argentino registró casi 1 millón de casos de enfermedad tipo influenza (ETI) en lo que va de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Se trata de la cifra más elevada de notificaciones para este período de los últimos diez años, aunque el Ministerio de Salud aclaró que el dato está relacionado con el adelanto de la temporada de virus respiratorios que se produjo este año.

Enfermedad tipo influenza en Argentina: se registraron 921.001 casos en 2026

De acuerdo con el informe oficial, durante las primeras 34 semanas epidemiológicas de 2026 de notificaron 921.001 casos de enfermedad tipo influenza .

La cifra representa el mayor número de notificaciones para las primeras 34 semanas epidemiológicas de un año dentro del período 2016-2026.

Las ETI incluyen cuadros que suelen presentar fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, además de síntomas como dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares.

El aumento comenzó a observarse desde la semana epidemiológica 9 y se intensificó hasta alcanzar un máximo durante las semanas 21 y 22. Desde entonces, las notificaciones comenzaron a disminuir de manera sostenida.

El Ministerio de Salud señaló que el número acumulado no necesariamente implica una circulación excepcionalmente prolongada del virus, ya que este año la temporada de enfermedades respiratorias se adelantó aproximadamente tres semanas.

El Ministerio de Salud explicó que el incremento está relacionado con el adelanto de la temporada de virus respiratorios, mientras que las notificaciones comenzaron a descender después del pico registrado en las semanas 21 y 22.

Qué pasó después del pico de casos

El escenario actual muestra una evolución diferente a la registrada durante la primera parte del año. Luego del pico alcanzado entre las semanas 21 y 22, las notificaciones de influenza mantienen una tendencia descendente.

En las consultas ambulatorias, el BEN registró 14 casos de influenza durante la semana epidemiológica 35, con una positividad del 24,5%.

Entre los pacientes internados, en tanto, se notificaron 35 casos confirmados de influenza durante las últimas cuatro semanas analizadas. En este grupo, el virus sincicial respiratorio (VSR) continúa siendo el principal virus respiratorio detectado.

Neumonía y bronquiolitis: qué muestran los últimos datos

El informe también analizó la evolución de otras enfermedades respiratorias. En el caso de la neumonía, las tasas de incidencia de 2026 se encuentran por debajo de las registradas durante los dos años anteriores y son las más bajas desde 2022.

Los casos comenzaron a aumentar desde la semana 8 y permanecieron en niveles de alerta a partir de la semana 15. Después del máximo registrado entre las semanas 21 y 22, la tendencia comenzó a revertirse y el indicador se ubicó nuevamente en una zona considerada de éxito hacia la semana 35.

La situación de la bronquiolitis en menores de dos años también muestra una evolución favorable. Si bien los casos habían aumentado entre las semanas 15 y 29, el BEN comenzó a detectar una disminución.

VSR y dengue: cómo continúa el escenario epidemiológico

Mientras la gripe y la neumonía muestran una tendencia descendente, el virus sincicial respiratorio (VSR) continúa teniendo una presencia significativa entre las personas internadas. Durante las últimas cuatro semanas se notificaron 319 casos positivos de VSR, frente a los 35 de influenza.

El informe oficial destaca especialmente la circulación del VSR entre los menores de dos años. En este contexto, recuerda que la vacunación durante el embarazo constituye una de las principales herramientas de prevención. La vacuna contra el VSR forma parte del Calendario Nacional de Vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

En cuanto al dengue, el país mantiene un escenario de bajo riesgo y no se notificaron nuevos casos autóctonos. Desde el comienzo de la temporada 2026-2027 se registraron 480 casos sospechosos: dos fueron confirmados, ambos con antecedente de viaje a Brasil; seis fueron clasificados como probables, 298 descartados y 174 permanecen en investigación.

Por otra parte, el BEN confirmó el primer caso de fiebre chikungunya de la temporada 2026-2027, detectado en el departamento de Orán, Salta. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para identificar posibles nuevos focos de transmisión.