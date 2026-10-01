En esta noticia El riesgo de un rechazo del DNU y una eventual postulación en Ciudad

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, consideró “apresurado” que el Ejecutivo llevara al Congreso el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye el capítulo de la Ley de Tierras, y advirtió que esta maniobra podría facilitar un rechazo opositor del DNU 70/2023.

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Constitución porteña, la legisladora sostuvo que el oficialismo debería haber aguardado el dictamen de la Justicia antes de apurar el debate legislativo.

“Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados.

En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich profundizó sus objeciones al subrayar que el Ejecutivo precipitó los tiempos: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hablara como habló ahora del Decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”.

El posicionamiento de la senadora se conoció luego del fallo de la Corte Suprema, que eliminó los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Este pronunciamiento, además, no representa un hecho aislado, sino que se suma a una serie de desacuerdos previos, como sus cuestionamientos a los recortes incluidos en Discapacidad o su negativa a promover un juicio político contra las magistradas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, quienes intentaron frenar la aplicación del régimen penal juvenil que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

El riesgo de un rechazo del DNU y una eventual postulación en Ciudad

Ahora, la oposición impulsa una sesión especial en Diputados con el objetivo de rechazar el decreto. Para eso, necesitan reunir 129 legisladores a fin de habilitar el debate y, posteriormente, alcanzar una mayoría simple de los presentes para invalidarlo.

En este escenario, y tras el antecedente del rechazo dictado por el Senado en marzo de 2024, los bloques opositores evalúan convocar al recinto para el miércoles 7 de octubre o bien para el 14.

Mientras que Bullrich busca consensuar modificaciones para asegurar el apoyo de los aliados del oficialismo, el ministro Federico Sturzenegger objetó los cambios introducidos al proyecto original. “Es una posibilidad”, señaló la legisladora al ser consultada sobre un eventual rechazo del decreto en el Congreso.

Reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energia y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión, en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 3 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado. Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

En paralelo, afirmó además contar con “toda la posibilidad y toda la capacidad” para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad debido a su experiencia en “áreas complejas”. Ante la pregunta sobre una eventual postulación, sentenció: “Podría ser”.

En otra oportunidad, sostuvo que su eventual postulación debería darse en el marco de un acuerdo que “incluya al PRO y también al radicalismo”. “Soy parte de un equipo y el director técnico es el presidente (Javier Milei)”, aseveró la exministra de Seguridad.