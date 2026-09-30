A través de la Resolución N° 290/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la aplicación de un cambio clave para el cobro del 20% que se le retiene mensualmente a los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo).

Habitualmente, la ANSES entrega el 80% del haber total de la AUH y el 20% restante se retiene. Para poder cobrarlo, se debe presentar la Libreta AUH con el cumplimiento de los controles médicos, el plan de vacunación y la asistencia escolar del menor por el cual se recibe el beneficio.

Ahora, la Resolución N° 290/2026 de ANSES aprobó los procedimientos para implementar lo dispuesto por la Resolución N° 2026-508 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que incorporó la verificación automática de la escolaridad para niños y niñas desde los cinco años. Se aplicará a los montos reservados de las AUH para Protección Social puestas al pago a partir del 1° de noviembre.

Qué cambiará para cobrar el 20% retenido por ANSES

La principal modificación para acceder al cobro del 20% que se retiene mensualmente del haber completo de la Asignación Universal por Hijo es que la verificación de escolaridad será automática.

La Resolución fue anunciada en el Boletín Oficial.

En el escrito firmado por Guillermo Arancibia, titular de ANSES, se señala que “dicho mecanismo permitirá fortalecer el sistema de protección social, mediante una mayor articulación entre las políticas sanitarias y educativas y la política de ingresos, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia de protección integral de las infancias y adolescencias, reducción de la pobreza y garantía del acceso a la educación formal”.

No obstante, la resolución detalló que, si en determinados casos la ANSES no pudiera contar con la información necesaria para verificar el cumplimiento, el titular de la prestación podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante la presentación de la Libreta AUH ante el organismo.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobra la AUH en octubre

Conforme al calendario de pagos establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de la AUH recibirán los haberes bajo el siguiente calendario:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Cabe resaltar que el lunes 12 no se entregarán los haberes , debido al feriado nacional por el Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

AUH con aumento: cuánto se paga en octubre

Con el incremento confirmado del 1,66%, establecido por la fórmula de movilidad vigente, los titulares de la Asignación Universal por Hijo percibirán $ 156.588 en el mes de octubre.

No obstante, la ANSES retendrá el 20% de la prestación, de modo tal que el desglose en el décimo mes del año queda así:

$ 125.270,40, correspondientes al 80% del haber.

$ 31.317,60, correspondientes al 20% que queda retenido.

Desde noviembre, ANSES verificará la asistencia escolar a través de la información que le remita la Secretaría de Educación. Si el organismo no cuenta con esos datos, o ante un reclamo, el titular podrá acreditar el cumplimiento con la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.