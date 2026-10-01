Buenas noticias para los empleados públicos de Santiago del Estero | El gobierno provincial confirmó un bono de $ 2,4 millones para fin de año: cuándo depositan.

El gobierno de Santiago del Estero confirmó el pago de un bono de $ 2,4 millones a los empleados públicos. La medida fue confirmada por el gobernador Elías Suárez, quien además anunció otros extras para los beneficiarios de programas sociales.

El plus salarial será liquidado en tres cuotas de $800.000 durante octubre, noviembre y diciembre.

Cómo es el esquema de pagos para los empleados públicos

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Gobernador anunció primero que el aguinaldo será pagado el martes 22 de diciembre sin descuentos, mientras que el sueldo será depositado el miércoles 30 de diciembre.

Cumpliendo con el compromiso de anunciar el cronograma de bonos y sueldos hasta fin de año de la administración pública provincial.🎙️ pic.twitter.com/iTgrQS3W9w — Elias Suárez (@EliasSuarezSDE) September 29, 2026

“Como me comprometí, antes de que finalizara el mes de septiembre íbamos a anunciar lo relacionado a sueldos y el cronograma de bonos hasta fin de año”, destacó.

El plus se pagará en tres cuotas de $ 800.000 que se acreditarán el 9 viernes de octubre, el martes 10 de noviembre y el jueves 10 de diciembre.

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Bonos para programas sociales

Por otro lado, la administración provincial dispuso un bono de $ 300.000 para los beneficiarios de tarjetas sociales que será pagado en tres cuotas de $ 100.000.

También, otro bono de $ 165.000 a los beneficiarios celíacos que será pagado en tres cuotas de $ 55.000. Por último, un bono de $ 330.000 para los beneficiarios de planes sociales de emergencia que será abonado en tres cuotas de $ 110.000.

Los gremios celebraron el acuerdo

El anuncio fue respaldado por los dirigentes sindicales de la provincia. José Gómez, referente de la CGT, resaltó el trabajo de la mesa de diálogo con la administración provincial y afirmó que el Gobierno cumplió con los compromisos asumidos.

En la misma línea, el titular de la UPCN, Gerardo Montenegro, consideró que el bono constituye una ayuda para las familias de los trabajadores y destacó el esfuerzo realizado por la provincia para concretar el pago.