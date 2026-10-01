Las entidades farmacéuticas que forman parte del convenio con PAMI firmaron una nueva adenda que extiende su vigencia hasta el 31 de marzo de 2028 y establece cambios en la operatoria para la dispensa de medicamentos.

El acuerdo incorpora la modalidad de Presentación Digital (PD) y avanza hacia la eliminación progresiva de la documentación física que utilizan las farmacias.

Entre los cambios previstos se encuentra el reemplazo gradual de la firma manuscrita, el sello físico, los comprobantes en papel y el pegado de troqueles por mecanismos de validación, certificación y facturación digital.

La implementación será progresiva. Según informó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), habrá un período inicial en el que la presentación digital y la documentación física coexistirán hasta el 30 de junio de 2027 , para facilitar la adaptación de las farmacias.

PAMI: hasta cuándo se extendió el convenio con las farmacias

La Adenda N.º 1 (2026) extiende hasta el 31 de marzo de 2028 la vigencia del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes con PAMI.

Según informó COFA, la modificación adapta el convenio a los lineamientos establecidos por la Resolución N.º 638/2026 del Ministerio de Salud de la Nación e incorpora la Presentación Digital como parte de la nueva operatoria.

Las entidades farmacéuticas mantendrán además una participación activa en el nuevo modelo, a través de sus nodos de comunicación e integración tecnológica y en los procesos de recepción, control, validación y consolidación de las presentaciones digitales.

Qué cambia con la nueva Presentación Digital de PAMI

La principal modificación es el avance hacia un esquema que reduzca el uso de documentación física en las farmacias.

De acuerdo con COFA, la nueva modalidad permitirá reemplazar progresivamente la firma manuscrita, el sello físico, el pegado de troqueles, los comprobantes en papel y otra documentación material por mecanismos digitales de validación, certificación y facturación.

Para reforzar los controles, el nuevo sistema incorporará distintas herramientas además de la validación online que ya se utiliza.

Entre ellas se encuentran:

El token digital de miPAMI;

La identificación mediante DNI de la persona que retira los medicamentos;

Los datos de facturación electrónica;

CAE/CAEA;

El registro de los medicamentos efectivamente dispensados;

La certificación digital del Director Técnico;

Cruces informáticos entre la información validada por PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos de la farmacia.

Fuente: Freepik

Qué pasará con los troqueles de los medicamentos

El cambio más importante para la operatoria de las farmacias es el avance hacia la eliminación progresiva del troquel físico. La implementación no será inmediata: la adenda establece un período de transición durante el cual convivirán la Presentación Digital y la documentación física hasta el 30 de junio de 2027 , con el objetivo de facilitar la adaptación de las farmacias al nuevo esquema.

El objetivo de este período es permitir que las farmacias se adapten de manera gradual al nuevo mecanismo antes de avanzar hacia una operatoria con mayor utilización de herramientas digitales.

La eliminación del troquel físico estará acompañada por los nuevos mecanismos de control y seguridad previstos en la adenda, como el token digital, el registro del DNI de quien retira los medicamentos, la facturación electrónica y los cruces informáticos.

Cómo será la implementación

La incorporación de la Presentación Digital será gradual y contará con la participación de las entidades farmacéuticas durante el proceso de adaptación.

COFA señaló que las entidades continuarán trabajando junto con PAMI y los distintos actores tecnológicos involucrados para avanzar en una implementación progresiva, ordenada y segura.

Durante la transición, las entidades participarán en los procesos de recepción, control, validación y consolidación de las presentaciones digitales, además de poder proponer mejoras sobre la operatoria.