Asignación Universal por Hijo: cuáles son las provincias que recibirán un monto extra en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que cubre aproximadamente a unos cuatro millones de menores y a más de 2,3 millones de adultos a cargo, experimentará una nueva actualización en octubre.

En esta oportunidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el beneficio tendrá una suba del 1,66%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, último dato disponible.

De esta forma, el haber general de la AUH se ubicará en $ 156.588 y el correspondiente a discapacidad llegará a $ 509.863.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo subirá a $ 78.304, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subirá a $ 254.943.

Asignación Universal por Hijo: cuáles son las provincias que recibirán un monto extra

ANSES también establece un monto diferencial para quienes viven en las localidades comprendidas dentro de la Zona 1. Para octubre, el valor total de la AUH en esa zona será de $ 203.565 por hijo.

Los montos para la Zona 1 son:

Valor total: $ 203.565.

80% mensual: $ 162.852.

20% acumulado: $ 40.713.

La Zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, según el detalle incluido en el Anexo V de la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En paralelo, la prestación por discapacidad en la Zona 1 alcanzará los $ 662.823 brutos, concepto sobre el cual se retendrán $ 132.764,40 para acreditar efectivamente $ 531.057,60.

AUH: ANSES confirmó un cambio clave para cobrar el 20% retenido

A través de la Resolución N° 290/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la aplicación de un cambio clave para el cobro del 20% que se le retiene mensualmente a los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo).

Ahora, la Resolución N° 290/2026 de ANSES aprobó los procedimientos para implementar lo dispuesto por la Resolución N° 2026-508 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que incorporó la verificación automática de la escolaridad para niños y niñas desde los cinco años. Se aplicará a los montos reservados de las AUH para Protección Social puestas al pago a partir del 1° de noviembre.

La principal modificación para acceder al cobro del 20% que se retiene mensualmente del haber completo de la Asignación Universal por Hijo es que la verificación de escolaridad será automática.

En el escrito firmado por Guillermo Arancibia, titular de ANSES, se señala que “dicho mecanismo permitirá fortalecer el sistema de protección social, mediante una mayor articulación entre las políticas sanitarias y educativas y la política de ingresos, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia de protección integral de las infancias y adolescencias, reducción de la pobreza y garantía del acceso a la educación formal”.

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No obstante, la resolución detalló que, si en determinados casos la ANSES no pudiera contar con la información necesaria para verificar el cumplimiento, el titular de la prestación podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante la presentación de la Libreta AUH ante el organismo.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH en octubre

ANSES comenzará con los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo el jueves 8 de octubre para las personas cuyo DNI termina en 0 y finalizará el día 22.

Sin embargo, y con motivo del feriado nacional, el lunes 12 no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

Las fechas de cobro son: