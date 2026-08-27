Golpe para una histórica empresa de medicamentos: ANMAT dio de baja su habilitación después de casi 20 años

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación concedida a la firma Panalab S.A. Argentina para operar como distribuidora de medicamentos en el ámbito nacional .

La resolución fue formalizada mediante la Disposición 4921/2026 en el Boletín Oficial, poniendo fin a un permiso comercial otorgado originalmente a mediados de 2008.

El cese de actividades incluye la cancelación formal del certificado de habilitación expedido por la autoridad sanitaria y la desvinculación técnica de su personal responsable, cerrando así una etapa de casi dos décadas de operaciones en el sector farmacéutico.

La trayectoria e importancia de Panalab S.A. en el mercado sanitario

Fundada a fines de la década de 1980, Panalab S.A. se consolidó a lo largo de las décadas como un actor relevante en el esquema de provisión farmacéutica y médica del país .

La empresa centró su actividad principal en la fabricación, importación y distribución comercial de especialidades medicinales, abasteciendo tanto a farmacias de red como a instituciones del sistema de salud público y privado.

Su catálogo abarcó históricamente una amplia gama de tratamientos terapéuticos (principalmente en áreas de cardiología, gastroenterología, analgesia y productos dermatológicos), además de desempeñarse como un eslabón clave en la logística de insumos básicos para la atención sanitaria nacional.

Por este motivo, la baja de sus operaciones marca un cierre significativo dentro de la estructura de la industria farmacéutica local.

Los detalles de la resolución emitida por la ANMAT

La medida adoptada por el organismo regulador responde a un trámite administrativo iniciado por la firma privada y avalado por las áreas de control correspondientes .

Solicitud de la propia empresa: La cancelación de la autorización no se produjo por una sanción directa, sino a partir de un pedido expreso de Panalab S.A. para dejar sin efecto su permiso operativo.

Informes técnicos favorables: La solicitud contó con la aprobación del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Ubicación de la firma: La planta y sede alcanzada por la norma se encuentra radicada en la avenida Bernabé Márquez 2445, en la localidad de Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero.

Firma de la disposición: El acto administrativo llevó la firma oficial del administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana.

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Alcance de la habilitación revocada y cambios técnicos

La habilitación dada de baja mediante la Disposición 4176/08 permitía a la compañía distribuir medicamentos en general, con excepción de aquellos productos que requerían cadena de frío, psicotrópicos y estupefacientes .

Junto con la cancelación del certificado habilitante, la norma limitó de forma retroactiva las funciones del farmacéutico Pablo Pachielat como director técnico de la empresa a partir del 18 de mayo de 2026.

Finalmente, las autoridades notificaron a la representación legal de la firma sobre los plazos y vías recursivas contemplados dentro del marco normativo administrativo vigente.