La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, comercialización y distribución de un reconocido aceite de oliva por ser peligroso para la salud.

Según la Disposición N° 510/2026, publicada en el Boletín Oficial, se consideró al producto como ilegitímo por no contar con la identificación adecuada y no garantizar su calidad e inocuidad.

Prohíben la venta de un popular aceite de oliva en todos los supermercados del país

ANMAT prohibió el siguiente producto:

“Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete” , en botella de 500 ml. elaborado y fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina.

Tras un reclamo de la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, avisando que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado ya que difiere del sistema de codificación de la empresa.

Aceite de oliva.

En este marco, denunciaron que no se puede garantizar la calidad del producto ni su trazabilidad, por lo que se recomienda no consumirlo en el caso de tenerlo en su hogar.

Además, se ordenó prohibir su venta, comercialización y distribución en todos los puntos del país.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

“ En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde” , sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.